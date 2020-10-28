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Koronavirüsle ilgili çarpıcı sosyal mesafe tespiti: Doğrulandı
ABD'de yapılan araştırma, sosyal mesafenin koronavirüsü engellediğini doğruladı.
Koronavirüsle ilgili çarpıcı sosyal mesafe tespiti: Doğrulandı
28 Ekim 2020 09:53 - AA
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ABD'de yapılan bir araştırmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının baş gösterdiği mart ayında, sosyal mesafe kuralının bir hafta önce uygulamaya girmiş olması durumunda, mayıs ayı sonunda New York şehrindeki vaka sayısını yüzde 80 azaltabileceği sonucuna varıldı.

Wisconsin Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, ''Sosyal mesafe kuralı New York metropolitan bölgesinde bir hafta önce başlamış olsaydı, mayıs sonundaki vaka rakamları 203 bin 261 yerine 41 bin 366'da kalabilirdi. Aksine bir hafta daha geç başlasaydı 7 kat artarak 1,4 milyona çıkabilirdi.'' ifadelerine yer verildi.

Araştırma sonuçları, salgının hızla yükseldiği dönemde bazı eyaletlerde, okulların ve işletmelerin kapatılması, kalabalık toplantılara izin verilmemesi ve evde kalma emirleri gibi sıkı uygulanan kısıtlamaların neticesine dair fikir verdi.

Sosyal mesafenin nasıl uygulandığını cep telefonu sinyalleri aracılığıyla takip ettiklerini belirten araştırma ekibi, ABD'de en yoğun kentlerden New York ile daha az yoğunluktaki Wisconsin eyaletindeki iki bölgeyi karşılaştırarak Kovid-19 tedbirlerinin yayılmayı önlemedeki etkisi konusunda sağlıklı bir sonuca vardıklarını belirtti.

"BU SALGININ KADERİ BİZİM ELİMİZDE"

Wisconsin Üniversitesi Endüstri ve Sistem Mühendisiliği Profesörü Oğuzhan Alagöz, '"Nüfus yoğunluğunuzun yüksek olduğu, çok fazla hareketin olduğu yerlerde, sosyal mesafenin etkisi diğer yerlere kıyasla önemli ölçüde daha büyüktür. Uygulama modelimiz aslında bize bir bölgeden diğerine ne kadar fark göreceğimize dair bu nicel tahmini söyleyebilir." dedi.

Araştırmanın baş yazarı Alagöz, "Bu salgının kaderi bizim elimizde, bir topluluk olarak nasıl tepki verdiğimize, nasıl davrandığımıza bağlı." değerlendirmesini yaptı.

Anahtar Kelimeler:

yeni tip koronavirus kovid-19 sosyal mesafe

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