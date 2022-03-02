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Koronavirüsten 9 ferdini kaybeden ailede, 14 'riskli birey' tespit edildi
Rize'nin Güneysu ilçesinde, koronavirüs nedeniyle 9 ferdini kaybeden Genç ailesinin çağrıları üzerine devreye giren Sağlık Bakanlığı'nın sürdürdüğü genetik araştırmada, aileden 14 kişinin 'riskli' olduğu belirlendi.
Koronavirüsten 9 ferdini kaybeden ailede, 14 'riskli birey' tespit edildi
02 Mart 2022 11:13 - DHA Arzu ERBAŞ- Rukiye MEYVECİ
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İstanbul'da yaşayan Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç, rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Burada baba ve oğlunun yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı. Tedaviye alındıktan sonra 6 Kasım 2020'de önce Burak, 1 hafta sonra da babası Muhammet Genç hayatını kaybetti.

Aileden Bünyamin Genç (41) 1 Aralık'ta, İbrahim Genç (53) 4 Aralık’ta, Ali Genç (58) ise 11 Aralık'ta yaşamını yitirdi. Ali Genç'in tedavi gören kardeşleri Fatma Duman (55) 18 Aralık'ta, Aysel Peçe de (46) 21 Şubat 2021'de hayatını kaybetti. En son Ahmet Genç (43) de 13 Nisan'da hayatını kaybetti. Muhammet, İbrahim ve Ahmet Genç'in kardeş oldukları belirtildi. Diğerlerinin ise Muhammet Genç’in oğlu Burak Genç, kayınbiraderi Ali Genç, Ali Genç’in oğlu Bünyamin ile kız kardeşleri Fatma Duman ve Aysel Peçe olduğu öğrenildi.

Koronavirüsten 8 ferdini kaybeden aile aşı ile hayata tutundu

9'uncu ölüm

6 ayda 8 ferdini yitiren, yaşadıkları korku nedeniyle 10 yeni mezar yeri daha hazırlayan ailenin aşı önceliği çağrısına cevap verildi. Geçen yıl Haziran ayında İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ailenin 25 üyesi aşılandı. Aşıların ardından yaklaşık 10 aydır Genç ailesinden kimse virüse yakalanmadı ancak ailenin koronavirüs kabusu yeniden ortaya çıktı. Babasını, ağabeyini, 2 halasını ve 4 kuzenini kaybeden, evli ve 1 çocuk annesi Şenay Genç Yalçınkaya da 3 aşı olmasına rağmen ağır seyreden hastalık nedeniyle tedavi gördüğü Rize Devlet Hastanesi'nde entübe edildi. Sağlık durumu ağırlaşan Şenay Genç Yalçınkaya da 20 Şubat’ta hayatını kaybetti.

Rize'de aynı aileden 9 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti!

Genetik araştırma 

Koronavirüs nedeniyle 9 ferdini kaybeden Genç ailesinin genlerinin araştırılması çağrıları üzerine devreye giren Sağlık Bakanlığı, genetik araştırma başlattı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şenol Çitli ve ekibi, genetik tarama testi için temasa geçilen aile fertleri ile görüştü. Araştırmalarda, ailede çeşitli kronik rahatsızlıkları olan, bazı semptomlar görülen 14 'riskli birey' tespit edildi. Takibe alınan kişilerden çeşitli numunelerin laboratuvarda incelenmesiyle yapılacak genetik analiz sonucu koronavirüs ölümlerine yol açan etkenler araştırılacak. 

“Sonucu merakla bekliyoruz”

Bekledikleri gen araştırma sürecinin başladığını söyleyen, 3 kardeşini, 2 baldızını, 2 yeğenini, kayınbiraderini ve kayınbiraderinin oğlunu kaybeden Ali Genç, ”Ne yazık ki ailemizde ölümler arttıkça biz de genlerimizin araştırılması talebinde bulunduk. Sağlık Bakanlığı talebimizi dikkate alarak çalışma başlattı. Ailemizde riskli 14 kişinin tespiti yapıldı. Hastaneye gelerek kan numunelerimizi verdik. Numuneler alındı, 'İşlemler 2 ay sürer' dediler, biz de sonucu merakla bekliyoruz. Çıkan sonuca göre biz de rahat ederiz. Hastaneye düştük mü, orada ölümü bekliyoruz. Şimdi belki de sebebinin ne olduğunu anlayacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi. 

Anahtar Kelimeler:

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