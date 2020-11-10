Koronavirüsün en gerçekçi görüntüsü elde edildi

Suudi Arabistan’daki Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (KAUST) yeni tip koronavirüsün şu ana kadarki en gerçekçi ve güncel görüntülerini yayımladı. 3D modelleme yapan bilim insanları, elde edinilen son verileri de ekleyerek Covid-19’a neden olan hastalığın iç ve dış yapısını haritalandırdı.

Sürekli güncellenen çevrimiçi bir kaynak

Konuya ilişkin açıklama yapan araştırmacı Ondřej Strnad, “3D modelimiz, Covid-19’un, güncel yapısını atomik seviyede gösteriyor ve nükleokapsid proteinlerinin oluşturduğu ip benzeri yapı gibi daha önce görülmesi imkansız olan virüsün ayrıntılarını ortaya koyuyor. Modeli geliştirmek için kullandığımız yaklaşım, Covid-19'un yayılmasına karşı yürütülen bilimsel mücadele için yeni bir yol açabilir. Çünkü geliştirdiğimiz teknoloji, bilim insanlarının yeni keşfedilenen bilgileri hızlıca modele dahil etmesine ve böylece sürekli güncellenen çevrimiçi bir kaynağın oluşmasını sağlayabilir” ifadelerini kullandı.

Tüm yapı net bir şekilde detaylandırıldı

Çalışma kapsamında araştırmacılar, modeli oluşturmak için koronavirüsün yüzeyini elektron mikroskoplarıyla görüntüleyerek yüksek çözünürlüklü fotoğraflar elde etti. İnsanlardaki ACE2 resptörlerine tutunan başak proteinleri de dahil olmak üzere virüsün tüm yapısı detaylandırıldı. Virüsün başak proteinlerindeki artış, koronavirüsün vücut savunmasını geçerek Covid-19 hastalığına yol açıyor.

Aşılar virüsün tutunduğu reseptörleri hedefliyor

Bununla birlikte, başak proteinlerindeki artış, pek çok aşı ve tedavi araştırmasının, özellikle birincil hedefinde yer alıyor. Örneğin yüzde 90'dan fazla etkili olduğu açıklanan Pfizer / BioNtech aşısı, bu spesifik alanı hedefliyor. Reading Üniversitesi Viroloji Profesörü olan Profesör Ian Jones aşıya ilişkin, “Şu anda geliştirilmekte olan mevcut tüm aşılar arasında Pfizer/ BioNtech, tamamen virüsün insan hücrelerindeki reseptörlere bağlanan kısmına odaklandığından, her zaman parasının en çok karşılığını veren gibi görünüyordu ve sonuçlar yanılmadığımızı gösteriyor” dedi

Bilim insanları, koronavirüsü detaylandırdıktan sonra uluslararası kaynaklardan virüsle ilgili güncel verileri ekledi. Virüsün tek RNA zinciri ve onu koruyan nükleokapsid proteinleri hakkındaki araştırmalardan elde edilen veriler modele yüklendi. Böylece virüsün bir canlının hücrelerini enfekte ettiğinde, koronavirüsün ve canlı hücrelerin birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğine dair net bir çerçeve çizildi.