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Koronavirüsün 'merkez üssü' Çin’de 22 milyon 767 bin doz COVID-19 aşısı yapıldı
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Zeng Yixin, Çin’de 22 milyon 767 bin doz COVID-19 aşısı yapıldığını açıkladı
Koronavirüsün 'merkez üssü' Çin’de 22 milyon 767 bin doz COVID-19 aşısı yapıldı
28 Ocak 2021 13:34 -
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Çin Devlet Konseyi’ne bağlı Covid-19 Ortak Önleme ve Kontrol Mekanizması tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan Zeng Yixin, bugüne kadar ülke çapında toplam 22 milyon 767 bin doz Covid-19 aşısının yapıldığını belirtti.

Güvenli ve etkili aşılarla toplu aşılama yapmanın, bulaşıcı hastalıkları önlemenin en ekonomik ve verimli yolu olduğuna işaret eden Yixin, Çin’de yüksek risk altındaki kişileri ve sıradan vatandaşları aşılama programının düzenli bir şekilde ilerletildiğini bildirdi.

Hükümet, şubat ayında başlayacak bayram tatili öncesinde aşılama çalışmalarını hızlandırmış durumda. Özellikle risk grubundaki kişilerin aşılanmasına önem veren yetkililer, vatandaştan da zorunlu olmadıkça seyahat etmemelerini istedi.

Anahtar Kelimeler:

risk grubu seyahat covid-19 cin asi

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