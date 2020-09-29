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Koronavirüs'ün spike proteini, ACE reseptörlerine bağlanmak için elinden geleni yapıyor!
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) diken proteininin, hücreleri istila etmek için en az 10 farklı şekle büründüğü ortaya çıktı.
Koronavirüs'ün spike proteini, ACE reseptörlerine bağlanmak için elinden geleni yapıyor!
29 Eylül 2020 00:00 -
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LiveScience'ın haberine göre, İngiltere'de Francis Crick Enstitüsü Hastalığın Yapısal Biyolojisi Laboratuvarı'nda görevli bilim insanları tarafından Kovid-19 enfeksiyon sürecini daha iyi anlamak için bir çalışma yürütüldü.

Ayrıntıları Nature dergisinde yayımlanan çalışma çerçevesinde Donald Benton ve ekibi, insan ACE2 proteinleri ile yeni tip koronavirüs diken proteinlerini laboratuvar ortamında karıştırdı.

Proteinleri "özel bir buz formunda bekletmek" amacıyla hızla dondurmak için çok soğuk likit etan kullanan ekip, örnekleri elektron mikroskobuyla inceledi.

ACE2 reseptörlerine farklı bağlanma aşamalarında donan diken proteinlerinin yüksek çözünürlüklü on binlerce görüntüsü elde edildi ve diken proteininin ACE2 reseptörüne bağlanırken en az 10 şekil değişikliğine uğradığı gözlendi.

Laboratuvar ortamında diken proteininin ACE2 reseptörüne bağlanmak için şekil değişikliğini 60 saniyeden kısa sürede tamamladığına, öte yandan gerçek bir enfeksiyonda bütün bu sürecin daha yavaş olacağına işaret edildi.

Benton, "Birçok aşı girişiminin ve teşhis çalışmasının hedefinde olduğundan" diken proteininin fonksiyonunu anlamanın önemli olduğunu vurgulayarak "Diken proteinlerine sahip birçok virüsle karşılaştırıldığında reseptöre bağlanma süreci çok karmaşık. Grip ve HIV'de çok daha basit etkinleşme süreci var." ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 ace2 reseptorleri spike

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