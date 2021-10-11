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Kovid-19 aşısı yaptırmayan Brezilya Devlet Başkanı, pizzacının ardından bu kez de futbol maçına alınmadı
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kovid-19 aşısı yaptırmadığı için Santos-Gremio futbol maçının oynandığı stadyuma alınmadığını açıkladı. Bolsonaro, daha önce de New York’ta aşı olmadığı için pizza restoranına alınmamıştı.
Kovid-19 aşısı yaptırmayan Brezilya Devlet Başkanı, pizzacının ardından bu kez de futbol maçına alınmadı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro

11 Ekim 2021 09:27 - AA Muhammed Emin Canik
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Brezilya'da yayın yapan Metropoles'teki videoya göre, tatil için Sao Paulo'da bulunan Bolsonaro, Kovid-19 aşısı yaptırmadığı için karşılaşmayı stadyumdan izleyemedi.

Santos taraftarı olan Devlet Başkanı Bolsonaro, stadyuma alınmadığı için duyduğu rahatsızlığı, "Niye aşı kartı, aşı pasaportu? Santos'un maçını izlemek istiyordum, aşı olmak gerekiyor dediler. Niye? Aşı olanlardan daha fazla antikorum var." sözleriyle dile getirdi.

Brezilya'nın çeşitli bölgelerinde taraftarların stadyumdan maç izlemesi için Kovid-19 aşısı yaptırma veya negatif PCR testi gösterme şartı bulunuyor.

Kovid-19'u atlattığı için aşı olmak istemeyen Bolsonaro, "En son Brezilyalı aşı olduktan sonra aşı artarsa, o zaman karar vereceğim aşı olup olmamaya." demişti.

Bolsonaro, Kovid-19 salgını süresince yaptığı açıklamalar ve Kovid-19 önlemlerini hedef alması nedeniyle sıklıkla eleştirilmişti.

Salgın nedeniyle 600 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından dünyada Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Aşı olmadığı için pizzacıya alınmayan Brezilya Devlet Başkanı kaldırımda pizza yedi

 

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