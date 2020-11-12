KOVİD-19 pozitif ve temaslı kişilere yönelik bileklik uygulaması: 3 bin 150 lira para cezası verilecek

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bulaş riskini azaltmak için kırmızı ve yeşil bileklik uygulaması hayata geçirildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçede hem bulaş riskini hem de vaka sayılarını azaltmak amacıyla test sonucu pozitif çıkan ve temaslı kişilere yönelik bileklik uygulamasını başlattı.

3 bin 150 lira para cezası uygulanacak

Sağlık ekiplerince pozitif hastalara kırmızı, temaslı vatandaşlara ise yeşil bileklik takılan uygulama kapsamında, pozitif veya temaslının takibi daha kolay yapılıyor. Günlük kontrollerde kolundaki bilekliği çıkarttığı veya bileklikle dışarıya çıktığı tespit edilenlere İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 3 bin 150 lira para cezası uygulanıyor.

Uygulama sayesinde son bir haftada vaka sayılarında yaklaşık yüzde 50 azalma görüldü.

Bahşılı Kaymakamı Bekir Yalçın, AA muhabirine, bakanlığın tavsiyeleri doğrultusunda İlçe Hıfzıssıhha Kurulunu topladıklarını ve vaka artışlarına yönelik hangi önlemleri alabileceklerini tartıştıklarını söyledi.

"Uygulama sayesinde rakamlarımızda yüzde 50 azalma mevcut"

Çalışma arkadaşları yaptıkları toplantıda bileklik fikrinin ortaya çıktığını anlatan Yalçın, şöyle konuştu:

"Kovid-19 testi pozitif çıkan ve temaslı olan hastaların kollarına bileklik takalım, bunu bizden başka kimse çıkaramasın ve herhangi bir vatandaşımız dışarı çıkan hastayı veya temaslıyı gördüğü zaman bize haber versinler istedik. Hem takibimiz hem de gelen tepkiler çok şükür iyi. Bir hafta önce başlanan uygulama sayesinde rakamlarımızda yüzde 50 azalma mevcut. Bu iyi yolda olduğumuzu gösteriyor. İnşallah daha da iyi yerlere getireceğiz. Ayrıca pozitif hastalarımız için kırmızı, temaslı olanlara da yeşil bilekliğimizi takıyoruz."

Yalçın, test sonucu pozitif veya temaslı kişilere yönelik günlük denetimlerin sürdüğünü anımsatarak, bu takiplerde bilekliklerin vatandaşın kolunda olup olmadığının da kontrol edildiğini aktardı.

Bilekliğin vatandaşın kolunda olmadığı veya ondan bir şekilde kurtulması halinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 3 bin 150 lira para cezası uygulandığını dile getiren Yalçın, bugüne kadar bunu yapan vatandaşın olmadığını belirtti. Yalçın, ilçede uygulanan Kovid-19 tedbirleriyle ilgili de şunları söyledi: