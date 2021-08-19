Kovid-19 risk haritasında düşük riskli illerin sayısı 33'e yükseldi

Bakan Koca, Kilis ve Zonguldak şehirlerinde ilk doz aşıyı olma oranları %75’in üzerine çıkması ile düşük riskli iller arasında yerini aldığını açıkladı. Bakan "Haritada iki şehrimiz daha mavi. Düşük riskli il sayımız 33’e yükseldi." ifadelerini kullandı.

Üç il daha orta riskli iller arasına girdi

Sağlık Bakanı, Van, Yozgat ve Erzurum'un en az bir doz aşı olma oranının %65’in üstüne çıkmasıyla yüksek riskli illerden orta riskli iller arasına girdiğini, "Van, Yozgat ve Erzurum, 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranı %65’in üstüne çıktı. Covid-19 Risk Haritasında bu illerimizin rengi turuncu yerine sarı." sözleriyle açıkladı.