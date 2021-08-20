Kovid-19 risk haritasında düşük riskli illerin sayısı 34'e yükseldi

Aşılama oranının artmasıyla Samsun, düşük riskli iller arasında yerini aldı. Kahramanmaraş ve Aksaray ise orta riskli iller arasında yerini aldı.

Bakan Koca, "Samsun, düşük riskli iller arasında yerini aldı. Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşıyı olma oranları %75’in üzerinde. Haritada bir şehrimiz daha mavi. Düşük riskli il sayımız 34’e yükseldi."

Kahramanmaraş ve Aksaray, 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranı %65’in üstüne çıktı. Covid-19 Risk Haritasında bu illerimizin rengi turuncu yerine sarı." ifadelerini kullandı.