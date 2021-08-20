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Kovid-19 risk haritasında düşük riskli illerin sayısı 34'e yükseldi
Samsun'da aşı oranının yüzde 75'in üzerine çıkmasıyla düşük riskli illerin sayısı 34'e yükseldi.
Kovid-19 risk haritasında düşük riskli illerin sayısı 34'e yükseldi
20 Ağustos 2021 09:35 -
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Aşılama oranının artmasıyla Samsun, düşük riskli iller arasında yerini aldı. Kahramanmaraş ve Aksaray ise orta riskli iller arasında yerini aldı.

Bakan Koca, "Samsun, düşük riskli iller arasında yerini aldı. Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşıyı olma oranları %75’in üzerinde. Haritada bir şehrimiz daha mavi. Düşük riskli il sayımız 34’e yükseldi."

Kahramanmaraş ve Aksaray, 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranı %65’in üstüne çıktı. Covid-19 Risk Haritasında bu illerimizin rengi turuncu yerine sarı." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

dusuk riskli iller mavi kategori samsun asilama orani

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