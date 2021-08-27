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Kovid-19 risk haritasında kırmızı kategoride il kalmadı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kırmızı kategoride olan Şanlıurfa'da aşılamanın hız kazanmasıyla çok yüksek riskli il kalmadığını duyurdu.
Kovid-19 risk haritasında kırmızı kategoride il kalmadı
27 Ağustos 2021 09:15 -
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Sağlık Bakanı Fahretin Koca Şanlıurfa'nın da tek doz aşılama oranında yüzde 55'in üzerine çıkarak çok yüksek riskli iller arasından riskli iller arasına girdi. Böylece haritada kırmızı renkli il kalmadı.

Bakan Koca Şanlıurfa'nın turuncu renkli iller arasına girdiğini duyurdu. Bakan, "Türkiye Covid-19 Risk Haritasında Kırmızı il kalmadı. İşi başlatmak kadar bitirmek de çok güzel. 80 ilden sana selamlar, sevgiler Şanlıurfa!" ifadelerini kullandı.

Bakan Kayseri'nin Kovid-19 risk haritasında mavi renkli iller arasına girdiğini ise Kayseri risk haritasında artık mavi, ilk doz aşı oranı %75’in üzerinde. Çevre illerin tamamı sarı. İç Anadolu’da düşük risk hareketi İç Anadolu’nun kalbinden başladı!" sözleriyle duyurdu.

Ağrı ise yüksek riskli iller arasından orta riskli iller arasına girerek haritada sarı rengini aldı.

Anahtar Kelimeler:

fahrettin koca yuksek riskli dusuk riskli mavi kategori kovid-19 risk haritasi

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