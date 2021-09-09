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Kovid-19 risk haritasında mavi kategorideki illerin sayısı artıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından düşük riskli illeri açıkladı. Buna göre Iğdır ve Aksaray mavi kategoride iller arasına girdi.
Kovid-19 risk haritasında mavi kategorideki illerin sayısı artıyor
09 Eylül 2021 10:51 -
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Kovid-19 risk haritasında tek doz aşılama oranının yüzde 75'in üzerine çıktığı illerin sayısı artıyor. Iğdır ve Aksaray'da aşılama hızının artmasıyla düşük riskli iller arasında yerini aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Iğdır'ın mavi kategoride yerini aldığını şu sözlerle duyurdu:

"Iğdır, yüzde 75’in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla Covid-19’a karşı Mavi risk grubundaki iller arasında! Iğdır, ikinci doz aşı hızında diğer illere örnek olmalı. Şimdiden tebrikler"

Sağlık Bakanı, Aksaray'da aşılamanın yüzde 75 üzerine çıkmasıyla mavi risk grubuna girdiğini ifade ederek, diğer illere örnek olmasını temenni etti.

 

 

Anahtar Kelimeler:

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