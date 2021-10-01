Kovid-19 risk haritasında mavi kategorideki illerin sayısı artıyor

MEDİMAGAZİN - İkinci doz aşılamada Denizli yüzdeki 75 oranını geçerken, Kilis ise yüzde 65'e ulaştı. Bakan Kovid-19 Risk Haritası paylaşımının ardından şu sözleri kullandı:

"Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranı Denizli'de yüzde 75’i geçti. Böylece mavi il sayımız 16’ya ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım!"

Bakan ayrıca, ikinci doz aşılamada Kilis'in de yüzde 65'i geçerek sarı kategoriye geçtiğini duyurdu. Sağlık Bakanı, vatandaşları aşıya ve tedbirleri korumaya şu sözlerle davet etti:

"COVİD-19’a karşı yarın ki planınız ne? İlk doz aşınızı yaptırdınız mı? Yaptırmadıysanız, hemen randevu alabilirsiniz. Devam dozunun zamanı gelmişse, aşınızı olabilirsiniz. İşyerinizde, dışarıda, başkalarıyla bir aradayken maskenizi takıp, sosyal mesafenize dikkat etmeyi unutmayın."