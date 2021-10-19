Kovid-19 risk haritasında mavi kategorideki illerin sayısı artıyor

MEDİMAGAZİN - Sağlık Bakanı, Kovid-19 risk haritasındaki illerin iki doz aşılama oranlarını paylaştı. Buna göre Tokat'ın yüzde 75 aşılama oranını geçerken, Van'ın ise yüzde 65 oranına ulaştığını şu sözlerle duyurdu.

"Tokat'ta ikinci doz aşı oranı yüzde 75’in üzerine çıktı. Tokat, Mavi kategorisinde. Bu oranı yükseltmeye devam etmeli, zamanı gelen aşılarımızı hiç aksatmadan yaptırmalıyız. Geç kalmak, risk almaktır."

Van'da ise iki doz aşılama oranı yüzde 65'in üzerine çıktı. Van, Kovid-19 risk haritasında sarı kategorideki iller arasında yerini aldı.

Öte yandan Sağlık Bakanı, salgın karşısında umudun kaybedilmemesi ve Kovid-19'a karşı aşılamaya devam edilmesi gerektiğini şu sözlerle ifade etti.

"Umutsuzluk da aşısız olmak gibi riskli! Eğer umutsuz olursak, yapmamız gerekenleri yapma gücünü ve isteğini kendimizde bulamayız. Hem salgına karşı hem salgın ortamında süren hayatımızda! Yaygın aşılamayla şartlar değişecek. Dünya bu çıkış yoluna odaklanmış durumda. İyi akşamlar."