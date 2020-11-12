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"Kovid-19 riski siyahiler ve Asyalılarda daha fazla" iddiası
ABD ve İngiltere’de yapılan araştırmada, siyahiler ve Asyalıların, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanma riskinin daha fazla olduğu öne sürüldü.
12 Kasım 2020 17:52 - AA
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BBC’nin haberine göre, EClinical Medicine tarafından yapılan çalışmada, siyahi ve Asya kökenli insanların, Kovid-19’a yakalanma olasılığının, beyazlardan daha yüksek olabileceği iddia edildi.

Leicester ve Nottingham Üniversitelerindeki araştırmacılar, 42'si Amerika Birleşik Devletleri'nden ve 8’i İngiltere'den olmak üzere 50 çalışmadan elde edilen verileri inceledi.

Araştırmada, siyahilerin Kovid-19’a yakalanma olasılığının beyaz kökenli insanlara oranla 2 kat daha riskli olduğu, Asyalıların virüse yakalanma ihtimalinin 1,5 kat daha fazla olduğu sonucuna varıldı.

SOSOYAEKONOMİK STATÜ ETKİLİYOR

Araştırmacılar, Asyalıların ve siyahilerin, daha fazla Kovid-19 riski altında olmasını, düşük sosyoekonomik statüye, kalabalık hane halkının bir arada yaşamasına ve evden çalışma imkanı verilmemesine bağlıyor.

Çalışmada ayrıca, Asya kökenli bireylerin yoğun bakım gerektiren ciddi enfeksiyonlara yakalanma olasılığının yüksek olduğu da gözlendi.

Uzmanlar, Asya kökenli bireylerin Kovid-19’a yakalandığında yoğun bakıma daha çok ihtiyaç duyabileceğini öne sürdü.

Anahtar Kelimeler:

eclinical medicine kovid-19 siyahi asyali

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