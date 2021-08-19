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Kovid-19'la mücadelede 15 yaş ve üstündekilerin aşılamaları devam ediyor
Kovid-19'la mücadele kapsamında, 15 yaş ve üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilerin aşılanması devam ediyor.
Kovid-19'la mücadelede 15 yaş ve üstündekilerin aşılamaları devam ediyor
19 Ağustos 2021 09:47 - AA Ahmet Sertan Usul
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Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında, 15 yaş ve üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekiler, aile hekimlikleri ya da hastanelerden randevu alarak Sinovac veya BioNTech aşılarından istediğini olabiliyor.

Ankara Şehir Hastanesine gelen 16 yaşındaki Defne Özdemir, uzun süredir aşı olmak istediği için hemen randevusunu aldığını belirterek, aşı yapılırken acı hissetmediğini söyledi.

Randevusu tanımlanan herkesten aşısını olmasını isteyen Özdemir, "Acı yüzünden endişe duyanların korkmasına gerek yok çünkü aşı yapılırken hissetmiyorsunuz bile. Sağlık açısından da aşının çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

15 yaşındaki Hilal Akkaya da aşısını kolayca olduğunu ve herhangi bir sıkıntı yaşamadığını söyledi.

Akkaya, "Yaşıtlarımın aşı olmaları lazım. Çünkü salgın hala sürüyor ve bu tehlikeli bir durum. Bu virüsten aşı olarak korunabiliriz." diye konuştu.

16 yaşındaki Ata Bartu Ayvalı ise koronavirüsün ağır geçirilmesinden koruduğu için aşı olduğunu dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 asilama 15 yas ve ustu kronik hastalik

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