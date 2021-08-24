Kovid-19'la mücadelede uygulanan toplam aşı miktarı 90 milyon dozu geçti

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 24 Ağustos saat 13.49 itibarıyla 46 milyon 531 bin 660 birinci doz, 35 milyon 582 bin 500 ikinci doz, 7 milyon 888 bin 258 üçüncü doz aşı uygulandı.

Böylece toplam yapılan doz sayısı 90 milyon 2 bin 418 oldu.

Bakan Koca 90 milyon doz aşı yapıldığını duyurdu

Bakan sosyal medya hesabından "Aşılarını olanlara, aşılarımızı yapanlara milyonlarca teşekkür. toplam 90 milyon dozu geçtik. Erteleyenler de karar verdiğinde, sonuç sayılarla ifade edilemez." ifadelerini kullandı.