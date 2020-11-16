Kovid sonrası Süleyman Soylu'dan ilk açıklama: Bu işe delikanlılık falan dayanmıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs tedavisine ilişkin konuşmasında virüs tedavi sürecinin kolay bir dönem olmadığını ifade etti.

Biraz daha iyileştiğini söyleyen Bakan Soylu, koronavirüsün de karşı karşıya kaldığımız korumalı bir afet olduğunu söyledi.

''EN ÇOK BANA DOKUNMAZ DİYE DÜŞÜNMÜŞTÜM''

Soylu, ''Evin içine dikkat edersek birçok meseleyi çözebilme kabiliyetine sahip oluruz. Nefes almaya şükrettiğiniz bir hale geliyorsunuz. Ben 24 saatin 18 saati çalışan bir insanım. 'En çok bana dokunmaz' diye düşünüyordum ama bu işe öyle delikanlılık falan dayanmıyor, onu söyleyeyim. Kimse kendine çok fazla güvenmesin'' dedi.

