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Kraliçe II. Elizabeth aşı sıralamasında ikinci grupta
İngiltere, koronavirüs (COVID-19) aşısının hazır olması durumunda hazırladığı eylem planını açıkladı. Aşıda önceliğin yaşlılar olacağı belirlendi. Kraliçe II. Elizabeth, yaş grubu nedeni ile ikinci sırada yer alıyor.
Kraliçe II. Elizabeth aşı sıralamasında ikinci grupta
12 Kasım 2020 10:45 - Cumhuriyet
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Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs kâbusu sürerken, aşı kadar önemli bir diğer konu da aşının dağıtımı ve öncelik sırası.  İngiltere, aşı önceliği konusunda listeleme yaptığını açıkladı. İngiltere'deki aşı planlamasına göre, siyasi hiyerarşi dağıtımda öncelikli olmayacak.

YAŞLILAR ÖNCELİKLİ OLACAK

İngiltere Başhekim Yardımcısı Profesör Jonathan Van Tam, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Öncelik listemizin en başında bakım evi sakinleri ve bakım evlerinde çalışan insanlar var. Aşı, gücü yetene değil, ihtiyaç duyanlara öncelik verilmesi planlandı" dedi. 

KRALİÇE ELİZABETH 2'NCİ GRUPTA YER ALIYOR

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth başta olmak üzere İngiliz Kraliyet Ailesi üyelerinin tümü, koronavirüs aşısında ayrıcalıklı değil. Aşıda ilk önceliğin, bakımevleri sakinleri ile burada çalışanlara verilmesi planlanıyor. 94 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth de, ikinci önceliklilerin yer aldığı 80 yaş ve üstü grupta bulunuyor.

İNGİLTERE'DE SON DURUM

Kısıtlama önlemlerinin yeniden devreye sokulduğu ülkede son 24 saatte 532 kişinin hayatını kaybetmesiyle, son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısına ulaşıldı. İngiltere, 1 milyon 233 bini aşkan vaka ile dünyada 8'inci sırada yer alıyor.
 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus profesor jonathan van tam kralice ii elizabeth

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