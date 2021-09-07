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Küba'da Kovid-19 aşısının yaş sınırı 2'ye düştü
Küba kendi ürettiği coronavirüs aşılarını 2 yaşına kadar çocuklara uygulamaya başladı. Küçük çocukların aşılanmasına Pazartesi günü başlandığı açıklandı.
Küba'da Kovid-19 aşısının yaş sınırı 2'ye düştü
07 Eylül 2021 14:30 - Amerika'nın Sesi
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Devlet medyası, amacın ülke nüfusunun en az yüzde 90’nını COVID-19’a karşı aşılamak olduğunu bildirdi. Kendi ürettiği Corona virüsü aşılarını kullanan Küba’da şu ana kadar halkın yarısı ilk dozu aşısını olurken üçte biri de ikinci doz aşısını yaptırdı. Dünya Sağlık Örgütü henüz Küba’nın ürettiği aşılara onay vermedi.

11 milyon nüfusu bulunan ülkede geride bıraktığımız gün 7 bin yeni vaka açıklanırken bu sayı, bugüne kadarki en yüksek vaka sayısı olarak kayda geçti.

Ülkede birçok evde internet bağlantısı olmaması nedeniyle geçen yıl Mart ayından bu yana çocuklar okul eğitimlerini sadece televizyon üzerinden alabiliyor. Yetkililer bu sebeple çocukların aşılanması ve okula dönmesine büyük önem veriyor. Ülkede aşılama kampanyasıyla birlikte en kısa sürede yüz yüze eğitimin başlaması umuluyor.

Küba’da şu ana kadar Soberana-2 ve Abdala isimleri verilen iki ayrı COVID-19 aşısı geliştirildi. Ülkede 2 ila 18 yaşındaki çocuk ve gençlere Soberan-2, yetişkinlereyse Abdala aşısı yapılıyor. Her iki aşı da ülkenin sağlık kurumları tarafından acil kullanım onayı aldı. Ancak bu aşılar henüz uluslararası bir kurumun onayına sahip değil.

Çin, Venezuela ve Birleşik Arap Emirlikleri daha önce çocuklara da COVID-19 aşısı yapacaklarını açıklamalarına rağmen aşılamada iki yaş seviyesine kadar inen ilk ülke Küba oldu.

Anahtar Kelimeler:

kuba coronavirus 2 yas soberana-2 abdala

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