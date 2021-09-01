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Kullanımdan kaldırılan ilaç hâlâ Covid-19 Rehberi’nde yer alıyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 8 Mayıs 2021’de kullanımdan kaldırılan hidroksiklorokin isimli ilacın Sağlık Bakanlığı'nın tedavi rehberinde hâlâ bulunduğunu belirterek “Bu yönetim tarzı ciddiyet ile bağdaşmıyor. Bu yönetim tarzı ciddiyet ile bağdaşmıyor. Bu zihniyet sağlığı yönetemiyor, pandemiyi yönetemiyor” dedi.
Kullanımdan kaldırılan ilaç hâlâ Covid-19 Rehberi’nde yer alıyor
01 Eylül 2021 14:49 - Sözcü
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Covid-19 tedavi rehberi, ilaçların yan etkileri ve ilaç temini üzerine verdiği soru önergesine  verdiği yanıtı paylaştı, tepki gösterdi.

“'Gerekli gördükçe değişmiş"

İlgezdi, Covid-19 tedavi protokolü değişiklikleri ile ilgili soru önergesine, “Gerekli görüldükçe güncellenmektedir” şeklinde verilen yanıtın, kamuoyunu “belirsizliğe terk ettiğini” savunarak, “Covid tedavi protokolünün bugüne kadar ısrarla kaç kere değiştirildiğini sormamama rağmen yanıt alamadım. Bilgi gizleyerek salgınla mücadele edilmez. Pandemi dönemi şeffaf verilerle, bilimsel bir süreçle yönetilmeli” görüşünü dile getirdi.

“'Yeteri kadar' için daha kaç kişi ölmeli"

Soru önergesindeki kaç kutu ilaç satın alındığı sorusuna da yanıt verilmediğini, “Elimizde yeteri kadar ilaç var” dendiğini ifade eden İlgezdi, “1 Temmuz'dan bugüne vefat eden yurttaşlarımızın sayısı yüzde 483 arttı. Her gün 200'ün üzerinde yurttaşımızı kaybediyoruz. Dolayısıyla Bakanlığın sorularımıza cevap vermek için belirlediği ‘yeteri kadar' kriteri için daha kaç kişinin Covid'den ölmesi gerekiyor?” diye sordu.

“Bu zihniyet pandemiyi yönetemiyor"

İlgezdi, Bakanlığın sürekli güncellendiğini açıkladığı rehberde 4 ay önce kullanımdan kalkan ilacın olduğunu kaydederek, “Bakanlık soru önergesi yanıtında ‘Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulu tarafından hazırlanmış olan ve sürekli güncellenen Covid-19 Rehberinde, Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlarla ilgili ayrıntılı bilgiye https://covid19.saglik.gov.tr web adresindeki Tedavi Rehberinden ulaşabilirsiniz' derken 8 Mayıs'ta kullanımı yasaklanan hidroksiklorokin halen yer almakta. Bu yönetim tarzı ciddiyet ile bağdaşmıyor. Bu zihniyet sağlığı yönetemiyor, pandemiyi yönetemiyor” dedi.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 tedavi rehberi tedavi ilac hidroksiklorokin pandemi

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