Küresel salgında mutant krizi: Bilim insanları COVID-19'un üç yeni türü arasındaki farkları inceledi

Şu anda tüm dünyada yaklaşık 80 milyonu enfekte eden yeni tip koronavirüsün 3 yeni mutasyonu bulunuyor: B117, 501Y.V2, P681H

Koronavirüsün ilk yeni varyantı olan B117, Kasım ayında İngiltere’de tespit edildi. Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu, İngiltere'de yayılan koronavirüs mutasyonunun, virüsün orijinal versiyonundan yüzde 56 fazla olduğunu buldu. Bu da virüsün oldukça bulaşıcı olduğunu gösteriyor.

İkinci, mutasyan olan 501Y.V2, önceki gün İngiltere'de Güney Afrika'dan gelen iki kişide bulundu. İngiltere'de Sağlık Bakanı Matt Hancock, yaptığı açıklamada, “Bu yeni tür, oldukça endişe verici. Çünkü daha da bulaşıcı ve İngiltere'de keşfedilen yeni türden daha fazla mutasyona uğramış gibi görünüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Güney Afrika'daki bilim insanları ise ” 501Y.V2” olarak bilinen yeni varyantı tam olarak anlamak için hala "sakin ve metodik bir şekilde" çalıştıklarını açıkladı.

EN YENİ ÜÇÜNCÜ MUTASYON NİJERYA'DA ORTAYA ÇIKTI

Üçüncü mutasyon olan P681H ise dün Nijerya'da tespit edildi. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri başkanı John Nkengasong "İngiltere ve Güney Afrika'dan ayrı bir soy ve onlar kadar bulaşıcı olduğunu düşünmüyoruz" dedi. Nijerya CDC ve Afrika Enfeksiyon Hastalıkları Merkezi ise fazla örneği analiz edeceklerini belirtti.

GÜNEY AFRİKA MUTASYONU ENDİŞE VERİYOR

Güney Afrika'daki yeni mutant virüs ile ilgili araştırmalara liderlik eden uzmanlardan biri olan Doktor Richard Lessells, şu ifadeleri kullandı:

"Verilerimizi İngiltere’den gelen bilgilerle bir araya getirirsek, Güney Afrika’da ortaya çıkan mutasyonun kişiden kişiye yayılmada biraz daha etkili olduğunu görüyoruz ve bu iyi değil. Bizimki, İngiltere’de ortaya çıkan mutasyondan daha fazla endişe uyandırıyor. Çünkü aşılara karşı daha dirençli olabilir. Diğer bir endişe de yeniden enfeksiyon. Şu anda elimizdeki tüm soruları yanıtlamak için laboratuvarda dikkatli ve metodik bir çalışma yapıyoruz ve bu zaman alıyor”

DEĞİŞİKLİKLER BAŞAK PROTEİNİNDE MEYDANA GELDİ

Araştırmacılar, Güney Afrika’daki mutasyonun, İngiltere’dekine benzer bir şekilde koronavirüsün ACE2 reseptörlerine bağlanan kısmı olan ve aynı zamanda enfeksiyon sırasında veya aşılama sonrasında üretilen birçok antikor için ana hedef olan başak proteininde birden fazla değişikliğe sahip olduğunu bildirdi.

Bilim insanları, hem İngiltere mutasyonunda hem de Güney Afrika'da mutasyonunda ortak olan bu durumun virüsün hızlı yayılma yeteneği için önemli olduğuna ve Pfizer/BioNTech ve Moderna da dahil olmak üzere başak proteini etkileyen aşıları etkileyebileceğini düşünüyor.

Nijerya, varyantının aşılar üzerindeki potansiyel etkisi ise şu an için bilinmiyor. Doktor Nkengasong, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bize biraz zaman verin. Hala çok erken" idadelerini kullandı.

GÜNEY AFRİKA MUTASYONU İNGİLTERE'DE ORTAYA ÇIKANDAN DAHA BULAŞICI OLABİLİR

Bununla birlikte, bilim insanları Güney Afrika varyantında tespit edilen mutasyonların, virüsün hücrelere daha iyi bağlanmasına ve B117 de dahil olmak üzere önceki varyantlardan daha iyi girmesine izin verebileceğini ve potansiyel olarak bulaşmayı kolaylaştırabileceğini söyledi. Diğer taraftan, Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu, B117 mutasyonunun, virüsün orijinal versiyonundan yüzde 56 fazla olduğunu buldu.

NİJERYA'DAKİ MUTASYON İNGİLTERE VE GÜNEY AFRİKA'DAKİNDEN FARKLI

Nijerya mutasyonu, güney Osun eyaletinde 3 Ağustos ve 9 Ekim'de alınan iki hasta örneğinde bulundu. Vire ilişkin yayımlanan bir raporda İngiltere ve Güney Afrika varyasyonlarındaki çok sayıdaki mutasyonun aksine, "Nijerya'daki türde bu kadar hızlı bir artış gözlemlemedik ve P681H varyantının Nijerya'da virüsün daha fazla bulaşmasına katkıda bulunduğuna dair kanıtımız yok" denildi.

Güney Afrikalı araştırmacılar, yerel medyaya yaptıkları açıklamada, şu değerlendirmeler yapıldı:

"Bu aşamada, yeni mutasyonun daha şiddetli hastalık veya daha fazla ölümle ilişkili olduğuna dair net bir kanıt yok, ancak klinisyenler, “501Y.V2 “nin hastalığın seyrini değiştirip değiştirmediğini belirlemek için daha fazla çalışma yapıyor, Hastalar büyük olasılıkla daha önce olduğu gibi aynı semptom spektrumunu gösterecekler.”

ÜLKENİN YÜZDE 80-90'INA YAYILDI

Ancak, epidemiyologlar, yeni mutasyonun sağlık sistemlerini alt eden bir hızla yayılması durumunda ölüm oranlarının artabileceğine aktardı. Araştırmacılar, “501Y.V2 “nin Güney Afrika'daki yayılımını, ülke çapında faal olan bir laboratuvar ağı ile rutin bir şekilde gözlemdediklerini ifade ederek, şimdiye kadar 50'den fazla farklı sağlık tesisinden toplanan yaklaşık 200 örnekte bulunduğunu açıkladı. Başlangıçta kıyı bölgeleriyle sınırlı olan mutasyonun şu anda iç kesimlerde yayıldığına dikkat çekti. Şu anda ise mutant virüsün ülkenin yüzde 80 ile 90’unda etkili olduğu düşünülüyor.

Biyoteknoloji şirketi Crisp tarafından bu hafta yayımlanan bir çalışmada, “Koronavirüsün 501Y.V2 adlı mutasyonu hızla yayıldı ve haftalar içinde Doğu Cape ve Western Cape eyaletlerinde baskın tür haline geldi. Mutasyonun önemi henüz belirlenmemiş olsa da, diğer tüRlerin hızlı yer değiştirmesini gösteren genomik veriler, bu soyun artmış bulaşabilirlik ile ilişkili olabileceğini gösteriyor ”denildi.

GERÇEK ÖLÜ SAYISININ 56 BİNİN ÜZERİNDE OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Güney Afrika, şu ana kadar Covid-19 kaynaklı 25 bini aşkın ölümle birlikte 950 bin vaka bildirildi. Ancak, araştırmalar ölü sayısının 56 binden fazla olduğunu gösteriyor.

ENFEKTE OLANLARIN ÇOĞUNU GENÇLER OLUŞTURUYOR

Güney Afrika'daki ilk corona virüs dalgasının Temmuz ve Ağustos aylarında zirveye ulaşmasının ardından bir süre günlük yeni vaka sayısı önemli ölçüde düştü. Ancak, yeni enfeksiyonların sayısı Aralık ayının başında hızla artmaya başladı ve bu hafta başında 11 bine ulaştı. Vakaların çoğunu 15-25 yaşları arasındaki gençler oluşturuyor, ancak bunun yeni mutasyonun bir sonucu olup olmadığı bilinmiyor.

HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

İngiltere’de görülen ortaya çıkan B117 adlı varyasyon en son Almanya'da orta çıktı ve böylelikle virüsün sıçradığı ülke sayısı 7’ye yükseldi. Virüs ayrıca Singapurü İtalya, Hollanda, Danimarka, Belçika, İrlandai Avustralya ve İskoçya'da da tespit edildi. Güney Afrika’da ortaya çıkan 501Y.V2’nin ise ülke dışında şu anda sadece İngiltere’de iki kişide ortaya çıktığı, Nijerya'daki mutasyonun ise ülke dışına çıkmadığı biliniyor.