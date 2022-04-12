Lancet'ten mRNA aşıları ve miyokardit ilişkisine nokta koyan araştırma!

MEDİMAGAZİN - The Lancet Respiratory Medicine'de yayınlanan yeni bir çalışma , miyoperikardit riskinin COVID-19 aşısının ardından diğer COVID-19 olmayan aşılara kıyasla daha düşük olduğunu buldu.

Araştırmacılar, COVID-19 ile grip ve çiçek aşısını takiben miyoperikardit riskini karşılaştırmak için 400 milyondan fazla aşı dozuna bakarak uluslararası veri tabanlarını incelediler. COVID-19 aşısını (milyon dozda 18 vaka) ve diğer aşıları (milyon dozda 56 vaka) takiben miyoperikardit insidansı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulamadılar.

Araştırmacılar, Ocak 1947 ile Aralık 2021 arasında herhangi bir tür aşılamanın ardından bildirilen miyoperikardit insidansları ile uluslararası veri tabanlarından 20'den fazla çalışmayı analiz etti. Bunlardan 11 çalışma, özellikle COVID-19 aşılarına baktı ve 395 milyonun üzerinde COVID-19 aşı dozunu kapsıyordu - neredeyse 300 milyonu mRNA aşılarıydı. Çalışmaların geri kalanı çiçek hastalığı (2,9 milyon doz), grip (1,5 milyon doz) ve diğerleri (5,5 milyon doz) gibi diğer aşıları kapsıyordu.

COVID-19 aşısını takiben miyoperikardit oranı milyon dozda 18 vakaydı. Kombine diğer tüm viral aşılar için, miyoperikardit oranı milyon doz başına 56 vakaydı.

COVID-19 aşıları arasında, mRNA aşıları (milyon doz başına 22.6 vaka) alanların mRNA olmayan aşılara (milyon doz başına 7.9 vaka) kıyasla miyoperikardit riski daha yüksekti. Rapor edilen vakalar ayrıca 30 yaşın altındaki kişilerde (milyon dozda 40,9 vaka), erkeklerde (milyon dozda 23 vaka) ve ikinci doz COVID-19 aşısını takiben (milyon dozda 31,1 vaka) daha yüksekti.

Bulguları COVID-19 enfeksiyonunu takiben miyoperikardit riski ile bir bağlama oturtmak için yazarlar bir çalışma sonrası analiz gerçekleştirdi. Birçoğu miyoperikardit için klinik veya radyolojik şüphesi olan COVID-19 ile hastaneye kaldırılan 2,5 milyon hastanın %1.1'inde miyoperikardit vardı. Bununla birlikte, bu rakamlar bir referans çerçevesi sağlarken, yazarlar, sonuçların farklı ölçüm birimleri nedeniyle COVID-19 aşısını takiben miyoperikardit vakalarının sayısı ile doğrudan karşılaştırılabilir olmadığını belirtti