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'Maske mesafe, hepsi hikaye' diyen aşı karşıtı lidere gözaltı
Aşı karşıtı protestolarda en ön saflarda yer alan platform kurucularından Ali Osman Önder gözaltına alındı. Önder yarın hakim karşısına çıkacak.
'Maske mesafe, hepsi hikaye' diyen aşı karşıtı lidere gözaltı
07 Ocak 2022 11:04 - Ensonhaber.com
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Tüm dünyada koronavirüs salgınına karşı insanlığın umudu olan aşıların bulunması, beraberinde komplo teorilerini ve aşı karşıtı grupları da getirdi.

Dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye'de de benzer gruplar ortaya çıktı.

Aşı organizasyonu ve bilinç düzeyi sayesinde dünyaya oranla aşılanma oranlarında Türkiye yüksek seviyede olmasına rağmen ciddi bir nüfus da aşı karşıtı faaliyetler yürütüyor.

Avrupa'ya nispeten korona salgınında daha geç tarihlerde başlayan Türkiye'deki aşı karşıtı protestoların, belli birkaç ismin etrafında organize edildiği biliniyor.

MARMARAY'da aşı karşıtı eylem

O isimlerden biri de Plandemi Büyük Buluşma Platformu kurucularından aşı karşıtı Ali Osman Önder.

Aşı karşıtından polise tehdit: 'Açığa alınacağını biliyor musun?'

Önder ve fikirdaşlarını Türkiye, Marmaray'daki maske karşıtı eylemleri ile tanımıştı.

İstanbul Marmaray'da toplanan aşı karşıtı bir grup, maskesiz halde ellerinde pankartlarla koronavirüs tedbirlerini protesto etmiş, grup "Maske mesafe, hepsi hikaye" sloganları atmıştı.

Anahtar Kelimeler:

ali osman onder asi karsiti lider plandemi protesto

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1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
07.01.2022 11:35:06
Akrabalarımız korona oldu hırıl hırıl öttü, rahmetli Haydar BAŞ hocamızı bile koronadan kaybettik ve halen ortaçağ kafasındaki birileri ortalıkta " FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ" bahanesiyle halk sağlığına kibrit suyu döküyor. Gidip Dünya Düz, Mehdi Aramızda platformalarına katılsalar kimseye bir zararları olmayacak ama sağlık deyince, benden başka herkes ordinaryus profesör oluyor.
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