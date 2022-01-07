'Maske mesafe, hepsi hikaye' diyen aşı karşıtı lidere gözaltı

Tüm dünyada koronavirüs salgınına karşı insanlığın umudu olan aşıların bulunması, beraberinde komplo teorilerini ve aşı karşıtı grupları da getirdi.

Dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye'de de benzer gruplar ortaya çıktı.

Aşı organizasyonu ve bilinç düzeyi sayesinde dünyaya oranla aşılanma oranlarında Türkiye yüksek seviyede olmasına rağmen ciddi bir nüfus da aşı karşıtı faaliyetler yürütüyor.

Avrupa'ya nispeten korona salgınında daha geç tarihlerde başlayan Türkiye'deki aşı karşıtı protestoların, belli birkaç ismin etrafında organize edildiği biliniyor.

MARMARAY'da aşı karşıtı eylem

O isimlerden biri de Plandemi Büyük Buluşma Platformu kurucularından aşı karşıtı Ali Osman Önder.

Önder ve fikirdaşlarını Türkiye, Marmaray'daki maske karşıtı eylemleri ile tanımıştı.

İstanbul Marmaray'da toplanan aşı karşıtı bir grup, maskesiz halde ellerinde pankartlarla koronavirüs tedbirlerini protesto etmiş, grup "Maske mesafe, hepsi hikaye" sloganları atmıştı.