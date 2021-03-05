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Maske tartışmalarına Japon üretimi Fugaku nokta koydu: 'Çift maske yalnızca yüzde 4 fark yaratıyor'
Japonya'da Fugaku süper bilgisayarı koronavirüsüne karşı çift maske takmanın koruyuculuğu büyük oranda artırdığı iddiasını çürüttü. Bilgisayarın yaptığı modelleme, ikinci maskenin yalnızca yüzde 4 fark yarattığını gözler önüne serdi
Maske tartışmalarına Japon üretimi Fugaku nokta koydu: 'Çift maske yalnızca yüzde 4 fark yaratıyor'
05 Mart 2021 10:12 - Sözcü
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Koronavirüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, salgının hızını yavaşlatmak için aşılama kampanyaları tüm hızıyla sürüyor.

Ortaya çıkan yeni mutasyon türleri virüsün daha hızlı yayılmasına yol açarken, bu durumun önüne geçebilmek için farklı araştırmalar ve uyarılar yapılıyor. Bu önerilerden biri geçtiğimiz günlerde ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (CDC) gelmişti. CDC’den yapılan açıklamada, çift maske kullanmanın bulaşmayı önlemede çok daha etkili olduğu öne sürülmüştü.

Japonya’da söz konusu iddiayı çürüten bir çalışma gerçekleştirildi.

Riken ve Kobe Üniversitesi uzmanlarının ortak imza attığı çalışmada Fugaku süper bilgisayarı kullanıldı. Bilgisayarın yaptığı modellemede, tek ve çift maske takmanın yarattığı fark ortaya kondu.

YARATTIĞI FARK YÜZDE 4

Uzmanlar, ağız ve burunu düzgün şekilde kapatan tek bir cerrahi maskenin partiküllerin geçişini engellemede yüzde 85 oranında etkili olduğunu aktardı. Uzmanlar cerrahi maskenin üzerine takılan sünger tipi maskelerle oluşan koruma oranının yalnızca yüzde 4 artışla yüzde 89 olduğunu vurguladı.

ÜST VE YANLARDA AÇILMA

Çift cerrahi maske takmanın ise hava akışı açısından sorun yarattığı, bu nedenle maskenin üstü ve yan taraflarında açılmaya yol açtığı belirtildi. Araştırmanın başındaki isim Makoto Tsubokura, “Çift maskede performans artışı söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

Tsubokura, araştırmada en başarılı koruma sağlayan maskelerin N95 tipi maskeler olduğunu da ekledi.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus cift maske kullanimi n95 tipi maske

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