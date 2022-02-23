Maske zorunluluğu kalkacak mı? Gözler bugünkü Bilim Kurulu toplantısında...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada bu hafta düzenlenecek olan Bilim Kurulu toplantısında maskeye ve tedbirlere ilişkin önemli kararlar alınacağını duyurmuştu.

Bakan Koca açıklamasında bugünü işarete ederek, çarşamba günü korona virüs sürecini anlatan bir basın toplantısı yapılacağını aktarmış ve “Gelecek hafta bir toplantı yapacağız. Korona virüsle mücadelede geldiğimiz noktayı göreceğiz. O toplantıda maske ve benzeri tedbirler, ne zaman test yapılması gerektiği dahil olmak üzere birçok konu ele alınacak” demişti.

Bakan ayrıca bugün yapılması planlanan toplantıda koronavirüsle mücadelede gelinen noktayı ve bundan sonra ne olacağını anlatacağını "Bugüne kadar geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne yapılması gerektiğini daha net anlatan bir dönem olacak. Maske ve benzeri tedbirler, ne zaman test yapılması gerektiği dahil olmak üzere birçok konu ele alınacak. Maskeyi nerede daha önemle takmamız gerektiğini anlatacağım” ifadeleriyle belirtmişti.

Bakan'ın açıklamalarını işaret eden Bilim Kurulu toplantısının bugün gerçekleşmesi bekleniyor.