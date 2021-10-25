Merck, Molnupiravir'in Kovid-19 tedavisinde kullanımı için EMA'ya başvurdu

MEDİMAGAZİN - ABD'li ilaç şirketi Merck, Kovid-19 tedavisinde geliştirilen ilk antiviral ilaç olan Molnupiravir'in acil kullanım onayı alması için Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) başvuruda bulundu.

Şirket, AB ilaç düzenleyicisinin, koronavirüsün kendisini ölümüne mutasyona uğramaya zorlayan Molnupiravir için hızlandırılmış bir lisans süreci başlattığını söyledi.

EMA tarafından ilaca yeşil ışık verilirse, Molnupiravir, iğne veya damardan infüzyon yoluyla uygulanması gerekmeyen ilk tedavi olacak.

Bu ayın başlarında Merck, ABD düzenleyicisi Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) Molnupiravir için onay başvurusunda bulunmuştu. Kararın haftalar içinde açıklanması bekleniyor.

Şirket bu ay hapın Covid-19'un erken semptomları olan hastalarda hastaneye yatışları ve ölümleri yarı yarıya azalttığını bildirdi. Sonuçlar o kadar güçlüydü ki, deneyi izleyen bağımsız tıp uzmanları deneyi erken durdurmayı önerdi.