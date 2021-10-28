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Merck'in Kovid-19 tedavisi için geliştirdiği ilaç, düşük gelirli ülkelerle paylaşılacak
ABD'li ilaç firması Merck, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği ilacın üretim patenti konusunda, düşük gelirli ülkelerin faydalanması için Birleşmiş Milletler (BM) destekli kuruluşla anlaştığını açıkladı.
Merck'in Kovid-19 tedavisi için geliştirdiği ilaç, düşük gelirli ülkelerle paylaşılacak
28 Ekim 2021 08:42 - AA Mücahit Oktay
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Firma, internet sayfasından yapılan bilgilendirmede, Kovid-19'a karşı olumlu etkisi olduğu açıklanan "Molnupiravir" adlı ilacın patent hakkını, 100'den fazla ülkede kullanımı için BM ile iş birliği içindeki kar amacı gütmeyen The Medicines Patent Pool (MPP) isimli kuruluşla paylaştığını duyurdu.

Merck, MPP ile yapılan iş birliğiyle üretimi yaygınlaştırılacak Molnupiravir'in Pakistan, Kamboçya ve tüm Afrika ülkeleri dahil 105 ülkede dar gelirli insanların Kovid-19 tedavisinde kullanılabileceğini belirtti.

MPP, üreticilerin fabrikaları tamamen faaliyete geçtiğinde lisans anlaşması kapsamında kaç hap üretileceğinin henüz netleşmediğini, ancak bazı üreticilerin bu yıl teslimata başlayabileceğini tahmin ettiğini bildirdi.

İlacı, Ridgeback Biotherapy LP ile ortak geliştiren Merck, yıl sonuna kadar 10 milyon kutu üretebileceğini ve gelecek yıl daha fazlasını yapmak için kapasitesini artırdığını kaydetti.

Şirket yetkilileri 1 Ekim'de deney aşamasındaki hapın virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatma ve ölüm riskini yarıya düşürdüğünü duyurmuştu.

New Jersey merkezli ilaç şirketi Merck, Molnupiravir'in acil kullanım onayı alması için ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvurmuştu.

Merck'ten Molnupiravir'in Kovid-19 tedavisinde kullanımı için FDA'ya acil onay başvurusu

 

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