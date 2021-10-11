Merck'ten Molnupiravir'in Kovid-19 tedavisinde kullanımı için FDA'ya acil onay başvurusu

Merck ve ortağı Ridgeback Biotherapeutics şirketi, devlet desteği ile geliştirdikleri hapın özellikle hastaneye yatış ve ölüm riski bulunan yetişkin Kovid-19 hastalarında kullanımı için izin istedi.

Şirket yetkilileri, 1 Ekim'de, deney aşamasındaki hapın, virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatma ve ölüm riskini yarıya düşürdüğünü duyurmuştu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, onaylanması halinde Kovid-19'u tedavi ettiği kanıtlanan ilk hap olması beklenen Molnupiravir'in, salgınla mücadelede önemli adım olabileceğine işaret edilmişti.