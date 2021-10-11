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Merck'ten Molnupiravir'in Kovid-19 tedavisinde kullanımı için FDA'ya acil onay başvurusu
ABD'li ilaç şirketi Merck, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği ilacın acil kullanım onayı alması için ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuruda bulundu.
Merck'ten Molnupiravir'in Kovid-19 tedavisinde kullanımı için FDA'ya acil onay başvurusu
11 Ekim 2021 14:31 - AA Şeyma Uzundere
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Merck ve ortağı Ridgeback Biotherapeutics şirketi, devlet desteği ile geliştirdikleri hapın özellikle hastaneye yatış ve ölüm riski bulunan yetişkin Kovid-19 hastalarında kullanımı için izin istedi.

Şirket yetkilileri, 1 Ekim'de, deney aşamasındaki hapın, virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatma ve ölüm riskini yarıya düşürdüğünü duyurmuştu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, onaylanması halinde Kovid-19'u tedavi ettiği kanıtlanan ilk hap olması beklenen Molnupiravir'in, salgınla mücadelede önemli adım olabileceğine işaret edilmişti.

Anahtar Kelimeler:

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