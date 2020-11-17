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Merkel: Berlin'de COVID-19 kontrolden çıktı
Almanya Başbakanı Merkel, başkent Berlin dahil bazı bölgelerde salgının kontrol altında olmadığını belirterek, kısıtlama kararlarında yavaş davranıldığı eleştirisinde bulundu.
Merkel: Berlin'de COVID-19 kontrolden çıktı
17 Kasım 2020 14:09 - Deutsche Welle
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs salgınında durumun ciddiyetini sürdürdüğünü belirterek başkent Berlin dahil bazı bölgelerde salgının yayılma hızından büyük endişe duyduğunu ifade etti. Bu bölgelerde durumun kontrol altında olmadığını kaydeden Merkel, vaka sayılarındaki patlama yavaşlasa da rakamların hala çok yüksek olduğunu belirtti.

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Süddeutsche Zeitung'un düzenlediği ekonomi zirvesinde konuşan Merkel, salgın nedeniyle kamusal yaşama getirilen kısıtlamaların, görevi süresince aldığı en zor kararlar arasında bulunduğunu belirterek vatandaşlardan alınan kısıtlama önlemlerine anlayış göstermelerini istedi.

"Yoğun bakım yataklarının dolmasını beklersek geç kalırız"

Pazartesi günü eyalet başbakanlarıyla yapılan toplantıda tedbirlerin sıkılaştırılması kararının 25 Kasım'a ertelenmesini de eleştiren Merkel, kendisinin dünkü toplantıdan daha fazlasını beklediğini söyledi. Merkel, kararların alınmasında bazen yavaş davranıldığı eleştirisinde bulunarak her geçen günün önemli olduğunu ve tereddütün daha da fazla maliyete yol açtığını kaydetti. "Yoğun bakım yataklarının dolmasını beklersek çok geç kalmış oluruz" uyarısı yapan Merkel, koronavirüsle mücadelede en önemli konunun temaslıların takibi olduğunu vurguladı.

Alman nüfusunun yüzde 30-40'lık bölümünün koronavirüs açısından riskli grupta yer aldığına dikkat çeken Merkel, korona önlemlerinin gevşetilebilmesi için yedi günlük dilimde 100 bin nüfus başına düşen vaka sayısının 50'nin altına inmesi gerektiğini söyledi. Almanya'da salgın hastalıklar konusunda yetkili Robert Koch Enstitüsü verilerine göre bu sayı şu an 141.

Aşı zorunlu olmayacak

Aşı çalışmaları konusunda  da konuşan Merkel, aşı çalışmalarındaki ilerlemelerden memnuniyet duyduklarını belirterek, sunulacak aşıların en yüksek standartlara sahip olmasını sağlayacaklarını kaydetti. Merkel, aşılanmanın zorunlu tutulmayacağını da sözlerine ekledi.

Koronavirüsün ekonomiye etkilerine de değinen Merkel, salgın öncesinde sağlıklı durumda bulunan şirketlere kış aylarında da yardım için elden gelen tüm desteğin verileceğini kaydetti. Merkel, pandeminin kontrol altına alınması ve koronavirüs aşısının tedarikinde sorun yaşanmaması durumunda Alman ekonomisinde önümüzdeki yıl güçlü bir büyüme ivmesi beklediğini de belirtti.

Anahtar Kelimeler:

almanya basbakani angela merkel koronavirus berlin

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