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Merkel: Bizi çok zor aylar bekliyor
Almanya Başbakanı Angela Merkel günden güne yükselen koronavirüs vakalarına ilişkin uyarıda bulundu.
Merkel: Bizi çok zor aylar bekliyor
26 Ekim 2020 10:10 - Deutsche Welle Türkçe
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs pandemisi konusundaki uyarılarını hafta sonu da yineledi. Bild gazetesinde yer alan habere göre Merkel pazar günü partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) eyalet meclis grup başkanları ile yaptığı görüntülü toplantıda, "Bizi zor, çok zor aylar bekliyor" dedi. Habere göre, Başbakan gelecek aylar içerisinde koronavirüs vakalarının sayısının hızlı bir şekilde artacağını ve dışarıda büyük etkinliklerin düzenlenmesinin mümkün olmayacağını tahmin ediyor.

Başbakan Merkel'in bugün korona kabinesinde eyaletlerin yetkili bakanları ile görüşmelerde bulunması bekleniyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel haftalık video podcast'inde de, "Şu an için yapmamız gereken; temasları azaltmak, çok daha az insanla bir araya gelmek" demişti. Her cumartesi yayınladığı video mesajla vatandaşlara seslenen Merkel, "Nispeten rahat geçen yaz bitti, şimdi zor aylarla karşı karşıyayız" demiş ve herkesin bir süre ailesi dışındaki temasları önemli ölçüde azaltması gerektiğini kaydetmişti.

Yetkili sağlık kuruluşu Robert-Koch Enstitüsü'nün verdiği bilgilere göre, Almanya'da son 24 saat içerisinde 8 bin 685 yeni koronavirüs vakası kayda geçti. Ancak söz konusu sayının hafta sonu daha az sayıda test yapılması ve veri aktarımındaki gecikmeler nedeniyle gerçek verileri yansıtmadığı ifade ediliyor. Son eklenen vakalarla birlikte Almanya'da toplam koronavirüs vaka sayısı 437 bin 866'ya yükselirken ölü sayısı da 24 artarak 10 bin 56'ya çıktı.

Anahtar Kelimeler:

almanya angela merkel koronavirus

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