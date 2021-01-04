Mersin'de 2 doktor koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti

Toros Devlet Hastanesinden emekli olduktan sonra iş yeri hekimi olarak çalışan Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Doğan Yıldırım, 20 gün önce koronavirüse yakalandı. Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından yoğun bakım servisinde tedaviye alınan 3 çocuk babası Yıldırım, dün hayatını kaybetti.

Özel bir hastanede çalışan Anestezi Uzmanı Kemal Aslan da 20 gün önce koronavirüs teşhisiyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine yatırıldı. Aslan da tedaviye rağmen dün yaşama veda etti.

2 doktorun ölümüyle kentte koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden doktorlar sayısı 6'ya yükseldi.

