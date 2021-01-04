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Mersin'de 2 doktor koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti
Mersin'de Anestezi Uzmanı Kemal Aslan (52) ile Genel Cerrah Doğan Yıldırım (75) koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybetti
Mersin'de 2 doktor koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti
04 Ocak 2021 16:12 - DHA
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Toros Devlet Hastanesinden emekli olduktan sonra iş yeri hekimi olarak çalışan Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Doğan Yıldırım, 20 gün önce koronavirüse yakalandı. Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından yoğun bakım servisinde tedaviye alınan 3 çocuk babası Yıldırım, dün hayatını kaybetti.

Özel bir hastanede çalışan Anestezi Uzmanı Kemal Aslan da 20 gün önce koronavirüs teşhisiyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine yatırıldı. Aslan da tedaviye rağmen dün yaşama veda etti.

2 doktorun ölümüyle kentte koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden doktorlar sayısı 6'ya yükseldi.
 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus covid-19 anestezi uzmani kemal aslan genel cerrahi uzmani doktor dogan yildirim

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