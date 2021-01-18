Mersin'de dişhekimi COVID-19'dan hayatını kaybetti

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18 Ocak 2021 12:01
Türk Tabipler Birliği, sosyal medya hesabı üzerinden bir hekimin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Mersin'de görev yapan dişhekimi Nedret Yılmaz, COVID-19'a yenildi.
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