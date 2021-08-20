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MHRA, koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç tedavisinin kullanımını onayladı
İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), korona virüse karşı geliştirilen ilk ilaç tedavisinin kullanımını onayladığını duyurdu.
MHRA, koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç tedavisinin kullanımını onayladı
20 Ağustos 2021 17:03 - İHA Aylin Karadeniz
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İngiltere'de korona virüsü önlemek amacıyla geliştirilen ilk ilacın kullanımı onaylandı. İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) klinik araştırma verilerine göre ilacın enfeksiyonu önleme ve akut enfeksiyon semptomlarını tedavi etmek için kullanılabileceğini belirtildi. İlacın virüs nedeniyle hastane tedavisi gerekliliğini de azaltabileceği ifade edildi.

Denemeleri yaygın aşılamadan ve Covid-19'un mutasyonlarının ortaya çıkmasından önce başlayan ilacın, bağışıklık sisteminde doğal insan antikorları gibi davranan insan yapımı proteinlerden oluştuğu aktarıldı.

Regeneron ve Roche tarafından geliştirilen ilacın enjeksiyon veya infüzyon yoluyla hastalara verileceği, ilacın virüsün solunum sistemine sıkıca bağlandığı bölgelerde etki ettiği kaydedildi. Hükümet ve Ulusal Sağlık Servisinin (NHS), tedavinin zamanı geldiğinde ilacın hastalara nasıl uygulanacağına yönelik bilgileri onaylayacağı vurgulandı.

"Harika bir haber"

MHRA'dan Dr. Samantha Atkinson, "Hayat kurtarmaya ve Covid-19'a karşı koruma sağlamaya yardımcı olabilecek başka bir terapötik tedavinin onaylandığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid ise Covid-19 için geliştirilen ilk ilaç tedavisinin onaylanmasının "harika bir haber" olduğunu ve "hastalara mümkün olan en kısa sürede sunulabileceğini umduğunu" dile getirdi. Javid, tedavinin aşılamaya ek olarak Covid-19 ile mücadeleye önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.

Anahtar Kelimeler:

mhra koronavirus tedavisi ilac regeneron roche

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