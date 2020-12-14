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Mide kanaması geçiren Prof. Dr. Ceyhan, tedavisinin ardından taburcu edildi
Katıldığı televizyon programında canlı yayında mide kanaması geçiren Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi
Mide kanaması geçiren Prof. Dr. Ceyhan, tedavisinin ardından taburcu edildi
14 Aralık 2020 13:25 - DHA
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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, geçen salı günü CNN Türk canlı yayınında bir anda rahatsızlandı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Prof. Dr. Ceyhan'nın, yapılan tetkiklerinde mide kanaması geçirdiği belirlendi. Prof. Dr. Ceyhan, hastanede süren 6 günlük tedavisinin ardından bu sabah taburcu edildi. Prof. Dr. Ceyhan, dün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarda koronavirüse karşı vatandaşları uyardı.

'ÖNLEMLERİ AZALTMADA ACELE ETMEMELİYİZ'

Prof. Dr. Ceyhan, pandeminin henüz kontrol altına alınmadığını belirterek, "Önlemleri azaltmak için acele etmemeliyiz. Günlük vaka sayısında azalmanın tek başına bir önemi yoktur. Önemli olan günlük iyileşen sayısının günlük vaka sayısının üzerine çıkması ve orada uzun süre tutulmasıdır" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Prof. Dr. Ceyhan, bir diğer paylaşımında ise, şu ifadelere yer verdi: 

"14 gün tam kapanmanın zararı yararından fazla olabilir. Virüs en çok ev ortamında bulaşır. 14 gün sonra vaka sayısı katlanmış olarak insanlar evden çıkabilir. Kapatma yapılacaksa en az 28 gün olmalı, vaka çıkan evlerde izolasyon uygulanmalıdır." 

Anahtar Kelimeler:

prof dr mehmet ceyhan mide kanamasi taburcu

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