Mide kanaması geçiren Prof. Dr. Ceyhan, tedavisinin ardından taburcu edildi

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, geçen salı günü CNN Türk canlı yayınında bir anda rahatsızlandı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Prof. Dr. Ceyhan'nın, yapılan tetkiklerinde mide kanaması geçirdiği belirlendi. Prof. Dr. Ceyhan, hastanede süren 6 günlük tedavisinin ardından bu sabah taburcu edildi. Prof. Dr. Ceyhan, dün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarda koronavirüse karşı vatandaşları uyardı.

'ÖNLEMLERİ AZALTMADA ACELE ETMEMELİYİZ'

Prof. Dr. Ceyhan, pandeminin henüz kontrol altına alınmadığını belirterek, "Önlemleri azaltmak için acele etmemeliyiz. Günlük vaka sayısında azalmanın tek başına bir önemi yoktur. Önemli olan günlük iyileşen sayısının günlük vaka sayısının üzerine çıkması ve orada uzun süre tutulmasıdır" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Prof. Dr. Ceyhan, bir diğer paylaşımında ise, şu ifadelere yer verdi: