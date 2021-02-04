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Milli Eğitim Bakanı: 'Öğretmenlerin aşısı ile ilgili planlamalar devam ediyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin aşılama takvimiyle ilgili, "Bu husustaki planlamalar devam ediyor. Öncelikle okula başlayan çocuklarımızın öğretmenlerinin kimlik bilgilerinin Sağlık Bakanlığına ulaştırılması konusunda bazı çalışmalar yürütülüyor" dedi
Milli Eğitim Bakanı: 'Öğretmenlerin aşısı ile ilgili planlamalar devam ediyor
04 Şubat 2021 15:20 - DHA
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'daki bir otelde düzenlenen programda 'Denizcilik Eğitimi Veren Ortaöğretim Kurum/Kuruluşlarına Yönelik İşbirliği Protokolü' imza törenine katıldı. Program sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Selçuk, bir basın mensubunun, 'Öğretmenlerin aşısı şubat ayı içerisinde başlayacak' demiştiniz. Herhangi bir gün belli oldu mu?' sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Bununla ilgili planlamalar yapılıyor. Aslında çok daha önceden bir takım temaslar oldu, iş birlikleri ve görüş alışverişleri oldu. Bu husustaki planlamalar devam diyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak öncelikle okula başlayan çocuklarımızın öğretmenlerinin kimlik bilgilerinin Sağlık Bakanlığına ulaştırılması konusunda bazı çalışmalar yürütülüyor" 

Anahtar Kelimeler:

milli egitim bakani ziya selcuk ogretmen asilama covid

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