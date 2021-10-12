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Miyokardit riskini yanlış hesaplayan üniversiteden özür yazısı
Aşı karşıtlarının dayanak gösterdiği, Covid-19 aşılarının kalp iltihabına sebep olduğunu iddia eden araştırma yanlış hesaplama sebebiyle geri çekildi. Araştırmayı yürüten üniversite ise özür yazısı yayınladı.
Miyokardit riskini yanlış hesaplayan üniversiteden özür yazısı
12 Ekim 2021 11:20 - Türkiye Gazetesi Osman Sağırlı
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Kanada’daki Ottawa Üniversitesi Kalp Enstitüsündeki araştırmacılar tarafından yürütülen ve İlk defa MedRxiv’de yayımlanan çalışmada Covid-19 aşılarının kalp iltihabına sebep olduğu söylendi. Ancak yanlış bir hesaplamanın kalp rahatsızlığı riskini abarttığının belirlenmesi üzerine çalışma, üniversite tarafından geri çekildi.

Aşı sonrası miyokardit riskinin 1000'de bir olduğunu iddia eden çalışma yanlış hesaplanmış

Covid-19 aşısının kullanım için güvenli olmadığı fikrini desteklemek için aşı karşıtlarınca yaygın olarak kullanılan çalışma ile ilgili üniversite özür yayınladı.

Çalışmada koronavirüs aşısı yapılan bin kişiden birinin miyokardit olabileceği belirtiliyordu.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi aşı yaptırmanın önemini vurgulamayı sürdürüyor.

Anahtar Kelimeler:

miyokardit kalp kasi iltihabi calisma yanlis hesaplama ozur yazisi

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1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
12.10.2021 14:23:55
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