Moderna: Aşımız ciddi vakalarda yüzde 100 etkili

ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna, geliştirilen potansiyel Covid-19 aşısının üçüncü aşama klinik deneylerinin sonuçlarına göre yüzde 94,1 oranında etkili olduğunu açıkladı. Moderna ayrıca, aşının ciddi vakaları önlemede yüzde 100 etkili olduğu belirtti. Moderna, ABD ve Avrupa'da aşının acil kullanımı için başvuru yapacak. Başvuru kapsamında aşının deneme verileri incelenerek kullanım için güvenli ve etkili olup olmadığına karar verilecek. Moderna aşı ekibinin lideri Dr. Tal Zaks yaptığı açıklamada, “Oldukça etkili bir aşımız olduğuna inanıyoruz. Artık bunu kanıtlayacak verilere sahibiz” dedi.

Moderna, 16 Kasım’da yaptığı açıklamada aşının etkililik oranını yüzde 94,5 olarak açıklamıştı. Türk kökenli Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech ile ABD’li ilaç firması Pfizer ortaklığıyla geliştirilen korona virüs aşısının yüzde 90'ın üzerinde etkili olduğu belirtilmişti. BioNTech ve Pfizer geçtiğimiz hafta korona virüs aşısının acil kullanımına izin verilmesi için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuruda bulunmuştu.