Moderna aşısı 'COVID-19 kolu' adı verilen bir reaksiyona neden oldu

Yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı aşı geliştiren ABD'li ilaç firması Moderna'nın aşısını yaptıran bazı kişilerde ilk enjeksiyonu takip eden 7-10 gün arasında kolda dev kızarıklık ve şişlik olduğu açıklandı. "Covid-19 kolu" adı verilen yan etkinin görüldüğü kişilerde, kırmızı şişliğe dokunulduğunda ağrı hissedildiği ve buna kaşıntı ve döküntünün de eşlik ettiği belirtildi. Doktorlar, lekenin 1 hafta içinde geçtiğini ifade ederek zararsız bir yan etki olduğunu vurguladı.

ABD'de Massachusetts Genel Hastanesi Dermatoloji Bölümü Direktörü Doktor Esther Freeman söz konusu yan etkiye yönelik, şu değerlendirmeyi yaptı: