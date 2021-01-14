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Moderna CEO'sundan endişelendiren tahmin: 'Bu virüsle sonsuza kadar yaşayacağız'
COVID-19 aşı üreticisi Moderna'nın CEO'su Stephane Bancel, dünyayı saran koronavirüsün "sonsuza kadar" hayatımızda olacağı konusunda uyardı
Moderna CEO'sundan endişelendiren tahmin: 'Bu virüsle sonsuza kadar yaşayacağız'
14 Ocak 2021 14:19 - Cnn Türk
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Uzmanlar, COVID-19'un endemik bir hastalık haline gelme olasılığının yüksek olduğunu, yani şu anda olduğundan daha düşük seviyelerde olsa da her zaman toplumlarda mevcut olacağı anlamına geldiğini söylemişlerdi. Bu sözlere Moderna CEO'sundan destek geldi.

Moderna CEO'su Stephane Bancel, Çarşamba günü COVID-19'un endemik hale geleceğini kabul ederek, "SARS-CoV-2 tamamen gitmiyor" dedi.

CNBC'de yer alan habere göre, JPMorgan Sağlık Konferansı'nda bir panel tartışması sırasında Bancel "Bu virüsle sonsuza kadar yaşayacağımızı tahmin ediyoruz." dedi.

ABD Ohio'daki araştırmacılar Çarşamba günü, ABD menşeli iki yeni varyant keşfettiklerini ve bunlardan birinin, Aralık-Ocak arasındaki üç haftalık süre içinde Ohio'da hızla baskın tür haline geldiğini söylemişti.

Pfizer araştırmacıları, BioNTech ile geliştirilen aşılarının Birleşik Krallık ve Güney Afrika'da bulunan varyantlara karşı etkili göründüğünü söylemiş, diğerleri için incelemelerin sürdüğünü açıklamıştı.

Dünyada bugüne kadar 92 milyon 872 bin kişi koronavirüse yakalandı; 1 milyon 989 bin kişi de hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 moderna ceosu stephane bancel

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