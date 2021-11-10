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Moderna, COVID-19 aşısının 6-11 yaş grubunda kullanımı için EMA'ya başvurdu
Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Moderna'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının 6-11 yaş grubunda kullanımı için yaptığı başvuruyu değerlendirmeye başladı.
Moderna, COVID-19 aşısının 6-11 yaş grubunda kullanımı için EMA'ya başvurdu
10 Kasım 2021 14:05 - AA Ömer Tuğrul Çam
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EMA'dan yapılan açıklamada, mRNA teknolojisiyle geliştirilen "Spikevax" aşısının 12 yaş ve üzerindeki kişilerde kullanılması için daha önce onay verildiği hatırlatıldı.

İngiltere, Moderna aşısının 12-17 yaş grubunda kullanımına onay verdi

Aşı hakkında 6-11 yaş grubundaki çocuklarda devam eden klinik çalışmaların sonuçlarını da içeren verilerin inceleneceği, bunun ardından değerlendirme sonucunun açıklanacağı bildirildi. EMA'ın değerlendirme sonucunda kararını yaklaşık 2 ay içinde duyurması bekleniyor.

EMA'nın kararı, aşının kullanımındaki çerçevenin belirlenmesinde AB Komisyonuna tavsiye niteliği taşıyor.

Moderna'nın aşısının AB içindeki yetişkinlerde kullanımı için Ocak 2021'de onay çıkmıştı. AB Komisyonunun üye ülkeler adına Moderna ile 460 milyon doz aşı alımı için anlaşması bulunuyor.

Avrupa İlaç Ajansından Moderna'nın COVID-19 aşısına onay

 

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6-11 yas grubu asi ema covid-19 moderna onay

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