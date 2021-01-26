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Moderna, Güney Afrika'da ortaya çıkan COVID-19 varyantına karşı kolları sıvadı
ABD merkezli ilaç şirketi Moderna, Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs türüne karşı bağışıklık sistemini daha da güçlendirecek yeni aşı çalışmasına 2 ay içinde başlamayı planladıklarını duyurdu
Moderna, Güney Afrika'da ortaya çıkan COVID-19 varyantına karşı kolları sıvadı
26 Ocak 2021 08:31 - AA
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Moderna'dan yapılan açıklamada, laboratuvar testlerinin yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısının İngiltere'deki B.1.1.7 olarak bilinen türüne karşı vücudun antikor üretimine teşvik konusunda etkili olduğunu gösterdiği kaydedildi.

Öte yandan, Güney Afrika’da ortaya çıkan B.1.351 adı verilen türe karşı ise vücuttaki antikorlarda altı kat azalma görüldüğü, ancak buna rağmen aşının koruyuculuğunun beklenen seviyenin üstünde olduğu bildirildi.

Açıklamada, B.1.351'e karşı bağışıklık sistemini daha da güçlendirecek yeni aşı çalışmasına 2 ay içinde başlanmasının planlandığı ve çalışmada, orijinal aşıya takviye doz eklenmesinin, virüsün yeni türüne karşı antikor seviyelerini artırıp artırmayacağının test edileceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Moderna Başkanı Stephen Hoge, şu ifadeleri kullandı:

"Virüsün bu yönde mutasyona uğramaya devam etmesi ve bundan bir yıl sonra hala bir şekilde dolaşımda olması durumunda, bunu ele almak için güçlendirici aşı gibi araçlara sahip olmanın mantıklı olduğunu düşünüyoruz." 

Anahtar Kelimeler:

moderna yeni tip koronavirus covid-19 antikor guney afrika

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