Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Moderna, Pfizer/BioNTech'e göre iki kat fazla antikor oluşturuyor
Belçika'da yapılan bir araştırma, Moderna ve Pfizer-BioNTech aşılarının geliştirdiği antikor seviyesiyle ilgili çarpıcı veriler ortaya koydu. Buna göre Moderna aşısı, Pfizer-BioNTech'e göre iki kat daha fazla antikor oluşturuyor.
Moderna, Pfizer/BioNTech'e göre iki kat fazla antikor oluşturuyor
01 Eylül 2021 11:41 - Sözcü
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, salgını bitirebilmek için aşılamanın artırılmasına yönelik çağrılar da sürüyor. Delta varyantı başta olmak üzere corona virüsü mutasyonları aşıların etkinliğini sorgulatırken, söz konusu süreçte kritik bir araştırma ortaya çıktı.

Halihazırda en çok gündemde olan Pfizer-BioNTech aşısıyla Moderna’nın corona aşısı, ürettikleri antikor seviyesi açısından karşılaştırıldı. İki doz aşı olduktan sonra ulaşılan antikor seviyesinin ölçüldüğü çalışmada, Moderna aşısının antikor seviyesi Pfizer-BioNTech’ten iki kat fazla çıktı.

"Corona virüse yakalanmadılar"

ABD merkezli Bloomberg’ün haberine göre araştırma Belçika’nın Ziekenhuis Oost-Limburg Hastanesi’nde mikrobiyoloji uzmanı Deborah Steensels öncülüğünde gerçekleştirildi. 1600 sağlık çalışanının verileri, ikinci doz aşıyı olduktan 6-8 hafta sonra incelendi. Katılımcıların aşıdan önce corona virüsüne yakalanmadıkları belirtildi. Sonuçlara göre Moderna aşısı olan kişilerde ortalama 2 bin 881 birim, Pfizer-BioNTech aşısı olanlarda 1108 birim antikor olduğu tespit edildi.

Sonuçları Amerikan Tabipler Birliği Dergisi’nde (JAMA) yayınlanan çalışmada iki aşı arasındaki farkın, aktif bileşen sayısına dayanabileceği belirtildi. Moderna aşısında bu rakam 100 mikrogram iken, Pfizer-BioNTech aşısında ise 30 mikrogram olarak ifade ediliyor.

Anahtar Kelimeler:

belcika moderna pfizer biontech antikor seviyesi arastirma

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.