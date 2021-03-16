Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Moderna’nın COVID-19 aşısı çocuklar üzerinde denenmeye başladı
ABD’li biyoteknoloji şirketi Moderna, korona virüse karşı geliştirdiği aşının çocuklar üzerindeki etkinliğini test etmek için çalışmalara başladığını duyurdu
Moderna’nın COVID-19 aşısı çocuklar üzerinde denenmeye başladı
16 Mart 2021 16:51 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı ilaç şirketlerinin aşı geliştirme çabaları sürerken, ABD’li biyoteknoloji şirketi Moderna tarafından koronavirüse karşı geliştirilen aşı çocuklar üzerinde denenmeye başladı. Moderna tarafından bugün yapılan açıklamada, aşının çocuklar üzerindeki etkinliğinin test edilmeye başlandığı belirtilerek, 12 yaşından küçük çocuklara ilk dozların yapıldığı bildirildi.

KidCOVE olarak adlandırılan klinik deney kapsamında Moderna aşısı, ABD ve Kanada'da 6 ay ile 11 yaş arasında yaklaşık 6 bin 750 çocuk üzerinde test edilecek. Ulusal sağlık enstitüleri ile işbirliği içinde yürütülecek çalışmada, 11 yaşındaki çocuklar ile başlanan aşı denemesi, deneyin başarısına göre her geçen gün daha küçük yaşlardaki çocuklara aşı uygulanması ile devam edecek. Çalışmada, ilk olarak çok az dozda aşı uygulanacak ve her testte doz miktarı artırılarak aşının etkinliği test edilecek.

Modernanın İcra Kurulu Başkanı (CEO) Stephane Bancel tarafından yapılan basın açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"ABD ve Kanada'daki sağlıklı çocuklarda mRNA-1273'ün denemelerine başlamaktan mutluluk duyuyoruz. Söz konusu pediatrik çalışma, COVID-19 aşımızın belirlenen yaş aralığındaki çocuklar üzerinde güvenliğini ve etkinliğini değerlendirmemize yardımcı olacak.”

Çocuklarda denenen tek aşı Moderna değil

İngiltere'de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının da çocuklar üzerindeki etkililiğini ve bağışıklık tepkisini değerlendirmek için 6-17 yaşları arasında toplamda 300 gönüllü üzerinde denemeler başlatılmıştı.

Oxford/AstraZeneca aşısının yanı sıra Pfizer ve BioNTech’in COVID-19 aşısı da çocuklara uygulanıyor. Johnson & Johnson da korona virüse karşı geliştirdiği aşının 12-18 yaş arasındaki kişilerde denenmesine yönelik planlarını açıklamıştı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), geçtiğimiz yıl Aralık ayında Moderna'nın COVID-19 aşısının yetişkinlerde kullanımına izin vermişti.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus cocuk moderna abd gida ve ilac dairesi fda

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.