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Molnupavir siparişini ilk iptal eden ülke Fransa oldu! Türkiye ne yapacak?
Fransız Sağlık Bakanı,  Merck'in COVID-19 antiviral hapı molnupavirin siparişini “hayal kırıklığı yaratan” deneme verileri nedeniyle iptal edeceğini duyurdu .
Molnupavir siparişini ilk iptal eden ülke Fransa oldu! Türkiye ne yapacak?
24 Aralık 2021 13:56 -
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MEDİMAGAZİN-Fransa, ilaç üreticisinin Kasım ayında tedavinin beklenenden önemli ölçüde daha az etkili olduğunu gösteren verileri yayınlamasının ardından Merck'in ilacı molnupaviri reddettiğini kamuoyuna açıklayan ilk ülke oldu.

Fransa Sağlık bakanı, hükümetin bunun yerine bu hafta Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) yetki alan Pfizer'in antiviral hapını alacağını belirtti. 

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ABD'li ilaç firması Pfizer'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği ağızdan alınan ilaç olan Paxlovid'e dün "acil kullanım" onayı verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgın yönetiminde kullanılan tedavilerin yeniden değerlendirildiğini belirterek 25 Kasımda yaptığı açıklamada "Molnupiravir ilacının tedavi rehberine eklenmesine karar verilmiştir." demişti. Koca yaptığı açıklamada 'Molnupiravir ile ilgili izin alındı, bazı ülkeler de siparişi şimdiden vermiş oldular. Biz Türkiye olarak yine aynı şekilde vatandaşımızı erken dönemde bu ilaçlarla ücretsiz tanıştırma noktasında kararlıyız' diye konuşmuştu.

Merk, daha önce klinik denemelerin nihai sonuçlarına göre ilacın, yetişkinlerde hastaneye yatma ve ölüm riskini, ilk açıklamalardaki gibi yüzde 50 değil yüzde 30 düşürdüğünü açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:

molnupavir paxlovid fransa

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