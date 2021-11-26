Molnupiravir'in yeni test sonuçları açıklandı: Ölüm riskini yüzde 30 azaltıyor

Merck & Co, bugün yaptığı açıklamada deneysel Covid-19 ilacı ile ilgili test sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Yapılan açıklamada, ilacın Covid-19 sebebiyle hastaneye yatış oranı ve ölüm riskini yüzde 30 oranında azalttığı belirtildi.

Şirket 1400’ten fazla hasta üzerinde yapılan deneylerde yüzde 30 oranında koruma sağlandığını açıklarken Ekim ayında 775 hasta ile yapılan denemelerde bu oranın yüzde 50 olduğu belirtilmişti.

Seviyenin düşmesi hem borsada hem de sağlık dünyasında soğuk duş etkisi yaratırken Merck & Co’nun hisseleri yüzde 3 düştü.