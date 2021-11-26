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Molnupiravir'in yeni test sonuçları açıklandı: Ölüm riskini yüzde 30 azaltıyor
Corona virüsü salgınına karşı ilaç geliştirdiğini duyuran Merck&Co, bugün yaptığı açıklamada yapılan son araştırma ve test sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Daha önce hastaneye yatış oranı ve ölüm riskini yüzde 50 azalttığı açıklanan ilacın yeni deneylerde yüzde 30 etkili olduğu açıklandı.
Molnupiravir'in yeni test sonuçları açıklandı: Ölüm riskini yüzde 30 azaltıyor
26 Kasım 2021 16:29 - Sözcü
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Merck & Co, bugün yaptığı açıklamada deneysel Covid-19 ilacı ile ilgili test sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Yapılan açıklamada, ilacın Covid-19 sebebiyle hastaneye yatış oranı ve ölüm riskini yüzde 30 oranında azalttığı belirtildi.

Şirket 1400’ten fazla hasta üzerinde yapılan deneylerde yüzde 30 oranında koruma sağlandığını açıklarken Ekim ayında 775 hasta ile yapılan denemelerde bu oranın yüzde 50 olduğu belirtilmişti.

Merck'in Kovid-19 ilacı ölüm riskini yarıya düşürecek

Seviyenin düşmesi hem borsada hem de sağlık dünyasında soğuk duş etkisi yaratırken Merck & Co’nun hisseleri yüzde 3 düştü.

Prof. Dr. Ceyhan: Molnupiravir’in ne oranda etkili olduğuna dair henüz kesin veri yok

 

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