MS hastalarına yapılan aşı denemelerinde sonuçlar umut verici

BioNTech tarafından yapılan açıklamada, BioNTech’in Johannes Gutenberg Mainz Üniversitesi ile birlikte otoimmün hastalıklarına karşı yaptığı ilk deney sonuçlarının Science dergisinde yayımlandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu yayında BioNTech’in mRNA teknolojisine dayanan aday aşısının MS'ye karşı etkisinin bulgularına yer verildiği hatırlatılarak, şu değerlendirmelere yer verildi:

"BioNTech’in mRNA teknolojisinin MS'deki bu ilk uygulaması, bu endikasyonda yeni bir yöntemi temsil etmekte ve BioNTech’in kendi mRNA platformundan yararlanma potansiyelinin önemini vurgulamaktadır.”

mRNA temelli aşının farelere sistematik olarak uygulandığına dikkat çekilen açıklamada, farelerde hastalığın erken evresinde ilerlemeyi azalttığı, kaybolan işlevlerin tekrar geri kazanılmasını sağladığı vurgulandı.

MS hastalığına karşı aşının ne zaman piyasaya çıkabileceğine dair bilgiye ise yer verilmedi.

MS, beyin ve omurilikten oluşan santral sinir sistemini etkileyen nörolojik bir hastalık olarak biliniyor. Bağışıklık sistemi hücrelerinin bir çeşit kafa karışıklığından dolayı vücudun kendi sinir sistemi hücrelerine saldırmaya başlamasıyla ortaya çıkan bu otoimmün hastalığı beyinde inflamasyona neden oluyor.