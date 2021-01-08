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MS hastalarına yapılan aşı denemelerinde sonuçlar umut verici
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısını geliştirerek adını dünyaya duyuran Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, kronik sinir sistemi hastalığı olan Multipl Skleroza (MS) karşı aşı denemelerinde “umut” verici sonuçlar alındığını bildirdi
MS hastalarına yapılan aşı denemelerinde sonuçlar umut verici
08 Ocak 2021 17:49 - AA
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BioNTech tarafından yapılan açıklamada, BioNTech’in Johannes Gutenberg Mainz Üniversitesi ile birlikte otoimmün hastalıklarına karşı yaptığı ilk deney sonuçlarının Science dergisinde yayımlandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu yayında BioNTech’in mRNA teknolojisine dayanan aday aşısının MS'ye karşı etkisinin bulgularına yer verildiği hatırlatılarak, şu değerlendirmelere yer verildi: 

"BioNTech’in mRNA teknolojisinin MS'deki bu ilk uygulaması, bu endikasyonda yeni bir yöntemi temsil etmekte ve BioNTech’in kendi mRNA platformundan yararlanma potansiyelinin önemini vurgulamaktadır.” 

mRNA temelli aşının farelere sistematik olarak uygulandığına dikkat çekilen açıklamada, farelerde hastalığın erken evresinde ilerlemeyi azalttığı, kaybolan işlevlerin tekrar geri kazanılmasını sağladığı vurgulandı.

MS hastalığına karşı aşının ne zaman piyasaya çıkabileceğine dair bilgiye ise yer verilmedi.

MS, beyin ve omurilikten oluşan santral sinir sistemini etkileyen nörolojik bir hastalık olarak biliniyor. Bağışıklık sistemi hücrelerinin bir çeşit kafa karışıklığından dolayı vücudun kendi sinir sistemi hücrelerine saldırmaya başlamasıyla ortaya çıkan bu otoimmün hastalığı beyinde inflamasyona neden oluyor.

MS, Türkiye'de yaklaşık 75 bin, dünyada da 3,5 milyon kişide görülüyor. Tedavi edilmesini sağlayan bir yöntem bulunmazken, uygulanan tedavilerin hastalığı baskılamaya yönelik olduğu ifade ediliyor.

Anahtar Kelimeler:

biontech otoimmun hastalik ms hastaligi

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