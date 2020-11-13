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Muş'tan ABD'ye cerrahi önlük ihraç ediliyor
Muş'ta iş kıyafetleri üreten tekstil fabrikası, pandemi sürecinde cerrahi önlük üretimi yapmaya başladı. Fabrika, ayda yaklaşık 110 bin adet üretim yaptığı cerrahi önlükleri, başta Amerika olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ediyor.
Muş'tan ABD'ye cerrahi önlük ihraç ediliyor
13 Kasım 2020 09:44 - DHA
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Muş'ta tekstil sektöründe faaliyet gösteren Bünyamin Demirel, pandemi sürecinde İŞKUR tarafından aldığı desteklerle çalışan sayısını artırıp, ürün değişikliğine yöneldi. Firma, iş kıyafeti üretimine ara verip cerrahi önlük üretimine başladı. Demirel, ürettikleri cerrahi önlükleri firmalar aracılığıyla başta ABD olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç ettiklerini söyledi. İŞKUR’un sağladığı desteklerle rahat bir nefes aldıklarını belirten Demirel, şunları kaydeti:

"Fabrikada iş kıyafetleri yapıyorduk. Yaklaşık 50 kişi vardı. Fakat pandemi nedeniyle asıl işimize geçici bir süre ara verip cerrahi önlük üretimine başladık. İŞKUR sayesinde de desteklenince 10 kişi daha işe alıp günlük 5 bin olmak üzere ayda 110 bin adet cerrahi önlük üretimi yapıyoruz. İşlerimizden çok memnunuz. Böyle devam ederse hem cerrahi önlük yapımını artıracak hem de iş alımı yapacağız." 

MUŞ’TA 66 BİN 145 KİŞİYE 83 MİLYON TL

Pandemi sürecinde istihdam alanları ile işverenlerin ciddi sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen İŞKUR Muş İl Müdürü Mehmet Emin Taylan, "Muş’ta 66 bin 145 kişiye 83 milyon TL maddi yardımda bulunduk. Bunun yanında işverenlerimizin büyük bir kısmı pandemiye yönelik çalışmaya başladı. Burada cerrahi önlük üretildiği gibi maske, eldiven bu tür üretimleri de yapılıyor. Pandemi sürecinden en az zararla çıkıp, ayakta kalabilmek için verdikleri çok ciddi bir çabadır. Burada üretilen ürünlerimiz Amerika ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor" dedi.

İŞKUR olarak işverenlerin işlerini devam ettirebilmesi, insanların işsiz kalmaması için farklı şekillerde kendilerine destekler verdiklerini ifade eden Taylan, "Bu yıl Muş’ta 4 bin 376 kişiyi işe yerleştirdik. Bunun bin 81'i kadın, bin 467'si genç, 105'i engelli, 511 kişi yükseköğrenimli, 87 kişi ise işsizlik sigortası ve sosyal yardım alanlardan oluşuyor" diye konuştu.

'BÜYÜK BİR GAYRETLE ÇALIŞIYORUZ'

3 yıldır aralıksız bir şekilde çalıştığı tekstil atölyesinde pandemi süreci ile birlikte cerrahi önlük üretimine başladıklarını belirten Şevval Yavuz ise, "Burada cerrahi önlükler üretiyoruz. Buraya İŞKUR sayesinde geldim. Günlük üretim adetimiz 5 bine yakın oluyor. Pandemi sürecinde boşta kalmadık, arkadaşlarımızla beraber büyük bir gayretle çalışıyoruz" dedi.
 

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