Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Mutant virüs şimdi de İtalya'da kendini gösterdi
İngiltere’de ortaya çıkan ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu belirtilen yeni tip koronavirüsün (Covid-19) mutasyona uğramış versiyonu yeni bir ülkeye daha sıçradı. İtalya; Danimarka, Hollanda, Avustralya, Belçika, ve İskoçya'nın ardından “VUI - 202012/01” mutasyonun tespit edildiği İngiltere dışındaki altıncı ülke oldu
Mutant virüs şimdi de İtalya'da kendini gösterdi
21 Aralık 2020 14:12 - NTV
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İtalya Sağlık Bakanlığı, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyona uğramış corona virüs varyantıyla enfekte olan bir hasta tespit ettiğini duyurdu. İtalya böylelikle  “VUI - 202012/01” adlı mutasyonla enfekte olmuş bir vaka bildiren İngiltere dışındaki dışındaki altıncı ülke oldu.

KARANTİNAYA ALINDILAR

İtalya Sağlık bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İtalyan vatandaşı olan hastanın test sonucu pozitif çıkmayan partneriyle  birkaç gün önce İngiltere'den Roma'ya uçtuğunu belirtildi. Çiftin karantinaya alındığı kaydedildi. 

Şimdiye kadar, yeni tip corona virüsün orijinal versiyonundan yüzde 70'e kadar daha bulaşıcı olabileceği belirtilen  yeni varyantın vakaları Danimarka, Hollanda, Avustralya, İskoçya ve Belçika'da da  görüldü.

Buna göre, Kasım ayında Danimarka'da 9  ve Avustralya'da 1, bu ay ise Hollanda 1 kişi mutant corona virüsle enfekte oldu. Belçika’da da yeni virüsle enfekte olan en az bir vakanın olduğu doğrulandı. 

Bununla birlikte İngiltere, İskoçya ve Galler’de şu ana kadar en az bin kişinin UI - 202012/01” mutasyonuyla enfekte olduğu bildirildi. 

"MUTANT VİRÜSÜN FRANSA'DA DOLAŞMASI TAMAMEN MÜMKÜN"

Fransa Sağlık Bakanı  Olivier Veran ise bu sabah, mutant virüsün ülkede tespit edilmemiş olmasına rağmen Fransa'da olmasının  'tamamen mümkün' olduğunu söyledi. Bu nedenle Türkiye, Suudi Arabistan, Kuzey Fransa, Almanya, İtalya, İrlanda ve Kanada da dahil olmak üzere bir düzineden fazla ülke, mutant virüsü kontrol altına almak için İngiltere'ye ve İngiltere'den seyahatleri yasakladı.

AŞI TEDARİĞİ İÇİN ASKERİ UÇAKLAR HAVALANABİLİR

Öte yandan, İngiltere’ye yönelik seyahat yasaklarının  Belçika'da üretilen Pfizer / BioNTech corona virüs aşısının İngiltere’ye olan bozabileceğine dair endişeler de var. Eğer yasaklar 48 saatten uzun sürerse askeri uçaklar aşıyı taşımak için havalanacak.
 

Anahtar Kelimeler:

italya ingiltere karantina fransa saglik bakani olivier veran mutant virus

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.