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Napoli'den endişe veren görüntüler: Hastane tuvaletinde öldü
İtalya'nın Napoli kentinde koronavirüs (Covid-19) salgınının ikinci dalgasında artan vaka sayıları bazı bölgelerde hastanelerin kapasitelerini zorluyor. Artan vakalar nedeniyle bir çok kişinin tuvalet odalarında öldüğü ortaya çıktı.
Napoli'den endişe veren görüntüler: Hastane tuvaletinde öldü
13 Kasım 2020 14:54 - DHA
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) kış mevsimi gelmesiyle vaka ve ölüm oranlarında rekor artış yaşanıyor. İtalya’nın Napoli kentindeki Antonio Cardarelli Hastanesi’nde hasta sayılarının artması ve sağlık sisteminin zorlanması sebebiyle dramatik görüntüler ortaya çıkmaya başladı. Cardarelli Hastanesi’ndeki acil bölümünde 4 hastanın daha yaşamını yitirdiğini bildirdi. Hastanenin acil servis birimindeki bir tuvalette yerde hayatını kaybetmiş yatan bir Covid-19 hastasına ait olduğu ifade edilen görüntüler durumun ciddiyetini ortaya koydu.

İTALYA’DA SON DURUM

İtalya’da son haftalarda tespit edilen vaka ve can kayıpları kritik artış gösterdi. Son açıklanan verilerde, ülke genelinde 24 saatte 32 binden fazla vaka tespit edilirken, 623 kişi yaşamını yitirdi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyonu geçerken; toplam can kaybı da 42 bin 953’e ulaştı.

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