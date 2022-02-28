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New York Times: İki yeni araştırmaya göre COVID-19'un kaynağı Vuhan'daki hayvan pazarı
Yeni yapılan iki uluslararası araştırma, Kovid-19'un kaynağının Çin hükümetine bağlı bir laboratuvar değil, Vuhan'daki hayvan pazarı olduğunu ortaya koydu.
New York Times: İki yeni araştırmaya göre COVID-19'un kaynağı Vuhan'daki hayvan pazarı
28 Şubat 2022 10:28 - AA Dildar Baykan Atalay
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New York Times gazetesi, Kovid-19'un kaynağına ilişkin henüz yayınlanmamış iki yeni uluslararası çalışmaya dayandırarak bir haber geçti.

Haberde, araştırmalarda söz konusu araştırmalarda Kovid-19'un kaynağının "çok açık bir şekilde" Vuhan'daki hayvan pazarı olduğu ve virüsün Çin hükümetine bağlı laboratuvardan çıkmadığının belirtildiği aktarıldı.

Arizona Üniversitesi Biyoloğu ve söz konusu iki çalışmanın yazarı Michael Worobey, New York Times'a yaptığı açıklamada, "Tüm kanıtlara baktığınızda, salgının Vuhan'daki hayvan pazarından çıktığını gayet açıkça görürsünüz." ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

new york times vuhan covid-19 kaynagi hayvan pazari

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